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У Курській області РФ, що межує із Сумською областю, вводять "жовтий рівень терористичної загрози"
Губернатор Курської області РФ заявив про побоювання проблем на її території через війну, тому в області запровадили "жовтий рівень терористичної загрози".
10 квітня губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив про те, що у Курській області запровадили "жовтий рівень терористичної загрози". Цей крок він пояснив можливими провокаціями з боку українських націоналістів.
"Жовтий рівень" – це другий із трьох. Останній – "червоний" – критичний. Тому на території області будуть встановлені пункти спостереження з військовими та поліцією, а у населених пунктах – посилено патрулювання.
9 квітня Роман Старовойт звинуватив українські війська у "обстрілі з мінометів прикордонного посту в регіоні". Це виявилося дезінформацією.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що 1 квітня у російському Білгороді сталася пожежа на нафтобазі. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що її нібито атакували українські гелікоптери. Це вже не перший випадок, коли губернатор Гладков намагається звинуватити Україну в НП у Білогородській області. Раніше він стверджував, що в одному з сіл стався вибух через снаряд, який нібито прилетів із території України.