"Добробут" відкрив нову багатопрофільну лікарню в Києві: яке там є обладнання та скільки грошей вкладено (ФОТО)

Мережа клінік "Добробут" відкрила нову лікарню в Києві на проспекті Миколи Бажана, 12-А. Як ідеться у повідомленні компанії, наразі в медзакладі працюють понад 200 фахівців.

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Зазначається, що в лікарні є цілодобове приймальне відділення, поліклініка та стаціонар для дітей і дорослих, відділення променевої діагностики, стоматологія, реанімація та інтенсивна терапія, операційний блок, невідкладна медична допомога.

Зокрема, у ендоскопічному відділенні встановили ендоскопічну стійку Pentax експертного класу, а флебологічне відділення оснащене кріолазером та кріосклеротерапією (CLaCS).

Окрім МРТ, КТ, рентгену та мамографа, в радіологічному відділенні встановили остеоденситометр: з його допомогою можна точно визначити щільність кісток. Таких апаратів у Києві є лише декілька.

Загальна площа лікарні складає 10 тисяч квадратних метрів, а відділення розташувалися на 8 поверхах. На базі лікарні також працює станція невідкладної допомоги "Добробут".

Зазначається, що на кожному поверсі є окрема палата для маломобільних людей. Також облаштовано великі комфортні зони для очікування та відпочинку передбачені як для пацієнтів, так і для персоналу.

Фото: медична мережа "Добробут" Фото: медична мережа "Добробут" Фото: медична мережа "Добробут" Фото: медична мережа "Добробут" Фото: медична мережа "Добробут" Фото: медична мережа "Добробут" Фото: медична мережа "Добробут" Фото: медична мережа "Добробут" Фото: медична мережа "Добробут" Фото: медична мережа "Добробут" Фото: медична мережа "Добробут" Фото: медична мережа "Добробут" Фото: медична мережа "Добробут"

Як зазначив генеральний директор медичної мережі Вадим Шекман, загальна сума інвестицій в цей проєкт склала майже 20 мільйонів доларів. В "Добробуті" також вказують, що очікують на 600-700 візитів у багатопрофільну лікарню на день, а наразі приймають близько 400 відвідувачів щодня.

Нагадаємо також, що нещодавно мережа "Добробут" запустила безоплатну програму операцій для бійців, що зазнали тяжких переломів, яка триватиме до 20 червня. Також до 20 червня в "Добробуті" діє програма безкоштовної хірургічної допомоги для поранених внаслідок військових дій, зокрема цивільних громадян.