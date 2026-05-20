Дружина ексглави Офісу президента придбала частку мережі клінік "Добробут"

У найбільшої медичної мережі "Добробут" новий співвласник. Фото: facebook.com/MCDobrobut

Співвласниця ресторанної групи La Famiglia Надія Шаломова, дружина колишнього глави Офісу президента України Бориса Ложкіна, стала бенефіціаром однієї з найбільших приватних медичних мереж України "Добробут", отримавши частку в її ключових юридичних структурах і пов’язаних організаціях. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив співвласник компанії Олег Калашніков NV Бізнес.

Зазначається, що Шаломова стала власницею 32,18% у компаніях, що управляють основними напрямами діяльності "Добробуту", включно з медичними центрами, стаціонарами, стоматологічними та поліклінічними підрозділами. Частка також поширюється на пов’язані структури — благодійний фонд "Добробут-Фундація" та приватний навчальний заклад "Академія Добробут".

Партнером по бізнесу залишається Олег Калашников, який, за даними YouControl, контролює 35,78% мережі.

Шаламова та Калашников, як зазначено в реєстрах, проживають у Монако.

Про "Добробут"

"Добробут" – одна з найбільших в Україні приватних медичних мереж України. Вона об’єднує близько 20 медичних центрів і дві багатопрофільні лікарні в Києві та Київській області, а також служби екстреної допомоги, діагностики та сімейної медицини.

Компанія працює понад 20 років і надає послуги більш ніж за 75 медичними напрямами, позиціонуючи себе як комплексна приватна медична екосистема повного циклу.

У мережі працюють понад 3200 співробітників.

Про Шаламову

Надія Шаломова є дружиною колишнього глави Офісу президента України Бориса Ложкіна (2014–2016). Раніше обіймала керівні посади в медіахолдингу UMH group, де курувала ділові видання та брала участь у запуску проєктів Forbes Україна, "Фокус", "Кореспондент" і "Гроші". Після IPO UMH входила до ради директорів компанії та залишила холдинг після його продажу Сергію Курченку. 

Також вона співвласниця великої ресторанної групи La Famiglia, яка об'єднує понад десяток відомих закладів. Більшість локацій розташовані у Києві та передмісті. Основою концепції є висока італійська кухня, проте в портфоліо також є заклади української, кавказької та рибної гастрономії.

Станом на травень 2026 року Шаламова є бенефіціаркою десяти та засновницею двох українських компаній. Її дохід за підсумками 2025 року оцінюють у 70,36 млн грн. 

Автор:
Світлана Манько