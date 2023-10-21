Федеральний уряд Німеччини виділить Україні ще €200 мільйонів

Німеччина виділяє ще 200 мільйонів євро на відновлення України. Держсекретар Німеччини з питань розвитку Йохен Фласбарт пообіцяв цю допомогу під час свого візиту до країни, який відбувся 20 жовтня.

Про це повідомляє Augsburger Аllgemeine.

Як пише видання, виділені кошти мають бути спрямовані на освіту, охорону здоров’я та постачання питної води, а також – на реконструкцію міст.

Heute Morgen Ankunft in Kyiv. Habe mich sehr über das Wiedersehen mit meinem Vorgänger Botschafter @MJaegerT gefreut. Unsere UM‘in @SteffiLemke ist auf dem Weg zur wichtigen internationalen Umweltkonferenz und bei mir stehen Gespräche zum Wiederaufbau der #Ukraine an. pic.twitter.com/h0ZeGIewDx — Jochen Flasbarth (@JochenFlasbarth) October 20, 2023

Фласбарт наголосив, що в умовах війни важливо зберегти ключові сектори економіки, такі як сільське господарство, тому що людям потрібні перспективи та робочі місця.

Повідомляється, що Мінрозвитку Німеччини (BMZ) вже виділило близько одного мільярда євро на цивільну підтримку України з початку війни в лютому 2022 року.

У квітні BMZ інвестувало в Україну додаткові кошти у розмірі 111 мільйонів євро, які також спрямували на повоєнну відбудову країни.

"Відбудова України буде величезним завданням для країни, її народу та для нас як міжнародної спільноти. І вона вже починається, навіть якщо війні, на жаль, не видно кінця. Ця довгострокова перспектива та раннє планування важливі. Ми хочемо показати народу України, що ми й надалі будемо на його боці в солідарності", - розповів Фласбарт.

Також Німеччина надала Україні термінову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури на суму близько 56 мільйонів євро, а також понад 350 генераторів.