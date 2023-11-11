План ЕС по предоставлению Украине 20 миллиардов евро может провалиться - Reuters

План Европейского Союза выделить до 20 миллиардов евро на военную помощь Украине встречает сопротивление некоторых стран-членов и может не быть утвержденным в нынешнем виде.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на дипломатов ЕС.

Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по внешней политике, предложил в июле создать фонд с объемом до 5 миллиардов евро в год в течение четырех лет в рамках более широких обязательств Запада по безопасности, чтобы поддержать Украину, но пока министры обороны ЕС готовятся обсудить план в Брюсселе во вторник дипломаты говорят, что многие страны, в том числе Германия, высказали оговорку о выделении столь крупных сумм годами вперед.

По данным дипломатического ведомства ЕС, альянс и его члены были одними из самых больших доноров военной помощи Украине после того, как Россия начала вторжение в феврале 2022 года, предоставляя оружие и оборудование на сумму около 25 миллиардов евро.

Предложение Борреля было попыткой поставить поддержку на долгосрочную основу путем создания кассы для помощи Украине в рамках большего фонда Европейского фонда мира, который используется для возмещения членам ЕС военной помощи другим странам.

"Пока я не собираюсь объявлять его мертвым. Но, конечно, всегда можно внести улучшение", — сказал в пятницу высокопоставленный дипломат ЕС на условиях анонимности.

Правительства ЕС подчеркнули, что долгосрочная военная помощь ЕС должна согласовываться с пакетами мер безопасности, которые отдельные страны ЕС обсуждают с Киевом, что затрудняет договоренность о цене, пока эти переговоры продолжаются.

На саммите ЕС в прошлом месяце канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сейчас следует сосредоточиться на таких двусторонних пакетах.

Некоторые члены ЕС также утверждали, что им будет тяжело сделать большое долгосрочное обещание из-за ограничений внутренних бюджетов.

Другой дипломат ЕС сказал, что вероятность того, что первоначальное предложение Борреля будет принято, уменьшается, но многие страны все еще хотят иметь обязательства на уровне ЕС.

Дипломаты предположили, что ЕС, возможно, решит выполнять свои обязательства из года в год, а не подписываться на большую сумму, которая растянется на четыре года.

Отметим, что Европейская комиссия рассматривает все возможные способы финансирования и поддержки Украины, однако надеется, что Совет ЕС утвердит Украинский фонд, из которого будет осуществляться финансовая помощь Киеву в период с 2024 по 2027 годы.