План ЄС щодо надання Україні 20 мільярдів євро може провалитися - Reuters

План Європейського Союзу виділити до 20 мільярдів євро на військову допомогу Україні зустрічає опір з боку деяких країн-членів і може не бути затвердженим в нинішньому вигляді.

Про це пише Reuters, посилаючись на дипломатів ЄС.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС із зовнішньої політики, запропонував у липні створити фонд із обсягом до 5 мільярдів євро на рік протягом чотирьох років у рамках більш широких зобов’язань Заходу щодо безпеки, щоб підтримати Україну, але поки міністри оборони ЄС готуються обговорити план у Брюсселі у вівторок, дипломати кажуть, що багато країн, у тому числі Німеччина, висловили застереження щодо виділення таких великих сум роками наперед.

За даними дипломатичного відомства ЄС, альянс та його члени були одними з найбільших донорів військової допомоги Україні після того, як Росія почала вторгнення в лютому 2022 року, надаючи зброю та обладнання на суму близько 25 мільярдів євро.

Пропозиція Борреля була спробою поставити підтримку на довгострокову основу шляхом створення каси для допомоги Україні в рамках більшого фонду, Європейського фонду миру, який використовується для відшкодування членам ЄС військової допомоги іншим країнам.

"Наразі я не збираюся оголошувати його мертвим. Але, звісно, ​​завжди можна внести покращення", — сказав у п’ятницю високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності.

Уряди ЄС підкреслили, що довгострокова військова допомога ЄС повинна узгоджуватися з пакетами заходів безпеки, які окремі країни ЄС обговорюють з Києвом, що ускладнює домовленість про ціну, поки ці переговори тривають.

На саміті ЄС минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що зараз слід зосередитися на таких двосторонніх пакетах.

Деякі члени ЄС також стверджували, що їм буде важко зробити велику довгострокову обіцянку через обмеження внутрішніх бюджетів.

Інший дипломат ЄС сказав, що ймовірність того, що початкова пропозиція Борреля буде прийнята, зменшується, але багато країн все ще хочуть мати зобов'язання на рівні ЄС.

Дипломати припустили, що ЄС, можливо, вирішить виконувати свої зобов’язання рік за роком, а не підписуватись на більшу суму, яка розтягнеться на чотири роки.

Зауважимо, що Європейська комісія розглядає всі можливі способи для фінансування та підтримки України, проте сподівається, що Рада ЄС затвердить Український фонд, з якого буде здійснюватися фінансова допомога Києву у період з 2024 по 2027 роки.