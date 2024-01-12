Федоров рассказал, как будет растаможка авто в "Дії"

Растаможка авто в "Дії" – это новый революционный сервис, убирающий из этого процесса человеческий фактор и, как следствие, коррупционные риски. Растаможка будет удобной и быстрй.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он рассказал, что растаможка авто в "Дії" будет происходить следующим образом. Министерство трансформации на основе данных таможни создаст специальную базу данных, в которой будет находиться информация о таможенной стоимости авто с такими деталями как: марка, модель, тип авто и объем двигателя, а также год выпуска. Именно на основе этих данных и будет рассчитываться стоимость растаможки подержанного автомобиля.

"Вы ввозите авто в Украину, таможня передает запрос в Минцифры. В запросе будет марка вашего подержанного авто, модель, год выпуска, тип и объем двигателя. Минцифра ищет новое авто с такими параметрами, дисконтирует его на коэффициент возраста и отдает таможне скорректированную таможенную стоимость ", – объясняет Федоров.

По его словам, весь процесс растаможки будет онлайн. При этом "Дії" даже "поможет" заполнять таможенную декларацию, поскольку автоматически будет подтягивать информацию об автомобиле по VIN-коду.

После принятия законопроекта №10380, подать декларацию для растаможки авто можно будет в приложении или на портале Действие.

"Цифровизация сделает процесс растаможки прозрачным и быстрым. А главное — полностью исключит любые коррупционные схемы на таможне. Надеюсь на поддержку депутатов. Это только первый шаг, дальше можно будет запускать новые сервисы, полностью автоматизирующие таможню", - пишет Федоров.

Рада провалила первое голосование о растаможке автомобилей из-за "Действия"

Напомним, 5 января в Верховной Раде зарегистрировали проект закона №10380, благодаря которому значительно уменьшится человеческий фактор в процессе растаможки легковых авто, а сам процесс будет перенесен в "Действие".

В феврале 2023 года Верховной Раде не хватило голосов для принятия законопроектов, позволяющих растаможку авто через сервис "Действие".

Михаил Федоров высказал предположение, что провал голосования мог быть связан с неидеальностью инициатив и коммуникации с депутатами Верховной Рады, ведь "где-то не хватило голосов, потому что не было людей в зале".

Как объяснил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифри Мстислав Баник, законопроект предполагал полное отсутствие влияния цены авто на стоимость растаможки, что делало эту процедуру прозрачной.

"Например, у нас очень популярны "евробляхи" и автомобили из Америки, потому что они дешевы, поэтому нужно меньше платить за растаможку. В растаможке авто есть другая сторона медали: такая процедура порождала коррупцию на границе из-за подделки документов, чтобы еще больше занизить цену на автомобиль и его растаможку", - объяснил эксперт.

Источник фото: ua.depositphotos.com