Федоров розповів, як відбуватиметься розмитнення авто в "Дії"

Розмитнення авто в "Дії" – це новий революційний сервіс, який прибирає з цього процесу людський фактор та, як наслідок, корупційні ризики. Розмитнення буде відбуватися зручно й швидко.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Він розповів, що розмитнення авто в "Дії" відбуватиметься наступним чином. Міністерство трансформації на основі даних митниці створить спеціальну базу даних, в якій буде знаходитися інформація про митну вартість авто з такими деталями як: марка, модель, тип авто та об'єм двигуна, а також – рік випуску. Саме на основі цих даних і буде розраховуватися вартість розмитнення вживаного автомобіля.

"Ви ввозите авто до України, митниця передає запит до Мінцифри. У запиті буде марка вашого вживаного авто, модель, рік випуску, тип та обʼєм двигуна. Мінцифра шукає нове авто з такими параметрами, дисконтує його на коефіцієнт віку і віддає митниці скориговану митну вартість", - пояснює Федоров.

За його словами, весь процес розмитнення буде онлайн. При цьому, "Дія" навіть "допоможе" заповнювати митну декларацію, оскільки автоматично буде підтягувати інформацію про автівку за VIN-кодом.

Після ухвалення законопроєкту №10380, подати декларацію для розмитнення авто можна буде в застосунку чи на порталі Дія.

"Цифровізація зробить процес розмитнення прозорим та швидким. А головне — повністю унеможливить будь-які корупційні схеми на митниці. Сподіваюся на підтримку депутатів. Це лише перший крок, далі можна буде запускати нові сервіси, які повністю автоматизують митницю", - пише Федоров.

Рада провалила перше голосування про розмитнення автомобілів через "Дію"

Нагадаємо, 5 січня у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону №10380, завдяки якому значно зменшиться людський фактор у процесі розмитнення легкових авто, а сам процес буде перенесений у "Дію".

У лютому 2023 року Верховній Раді не вистачило голосів для прийняття законопроєктів, які дозволили би розмитнення авто через сервіс "Дія".

Михайло Федоров висловив припущення, що провал голосування міг бути повʼязаний з неідеальністю ініціатив та комунікації з депутатами Верховної Ради, адже "десь не вистачило голосів, тому що не було людей в залі".

Як пояснив керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі Мстислав Банік, законопроєкт передбачав цілковиту відсутність впливу ціни авто на вартість розмитнення, що робило цю процедуру прозорою.

"Наприклад, у нас дуже популярні "євробляхи" та автівки з Америки, бо вони дешеві, тому треба менше платити за розмитнення. У розмитненні авто є інший бік медалі: така процедура породжувала корупцію на кордоні через підроблення документів, щоб ще більше занизити ціну на автівку та її розмитнення", - пояснив експерт.

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