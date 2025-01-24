Международное страхование "Зеленая карта": 50,5 млн евро выплатили украинским водителям за ДТП за границей

За 2024 год украинские водители заключили более 1,4 миллиона договоров международного страхования "Зеленая карта", что на 8,35% меньше, чем за 2023 год. В то же время, общая сумма собранных страховых премий увеличилась на 9,8%, достигнув более 5,7 млрд грн.

Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

Отмечается, что уменьшение количества заключенных договоров международного страхования "Зеленая карта" обусловлено тем, что украинские водители, находясь длительно за границей, вынуждены регистрировать свои транспортные средства в соответствии с местным законодательством и пользоваться услугами иностранных страховщиков.

Лидеры рынка

По данным аналитиков, за 2024 год наибольшее количество заключенных международного страховых сертификатов "Зеленая карточка" заключено со страховыми компаниями: "ТАC", "Украинская страховая группа", СК "Княжеская виенна иншуранс групп", "Гардиан" и "ПЗУ Украина".

Лидерами по сумме начисленных страховых премий за 12 месяцев 2024 года стали "ТАС" — 1,4 млрд грн, "Украинская страховая группа" — 797 млн грн и СК "Княжеская виенна иншуранс групп". — 618 млн грн.

15 926 случаев ДТП за границей

Сообщается, что в январе-декабре 2024 года количество требований от иностранных урегулировщиков, связанных с ДТП с участием украинских водителей за рубежом, выросло на 5,32% по сравнению с 2023 годом и достигло 15 926 случаев. Аналитики объясняют рост продолжительности пребывания украинских водителей за рубежом.

50,5 млн евро страховых возмещений

Как отмечают в МТСБУ, за 12 месяцев 2024 года наибольшее количество урегулированных требований от иностранных урегулировщиков касалось договоров "Зеленая карта", заключенных с СК "ТАC" — 3 191 штук, а общая сумма возмещения по ним составляет 10,5 млн евро.

Значительное количество урегулированных требований также имеют другие ведущие страховщики: "Украинская страховая группа" (3 174 случая), "Гардиан" (1 970 случаев), "ПЗУ Украина" (1 776 случаев) и "Княжеская виенна иншуранс групп" (1 726 случаев) ).

Общая сумма страховых возмещений по договорам "Зеленая карта", заключенным украинскими водителями, составляет 50,5 млн евро, что на 8,42% больше, чем в 2023 году.

Как отмечают в МТСБУ, с 2025 года система "Зеленая карта" претерпевает существенные изменения. Одним из основных нововведений станет возможность полноценного использования электронного формата страхового сертификата «Зеленая карта» во всех странах-членах системы, что значительно упростит его оформление для водителей. Для украинцев введено еще одно важное обновление: международный договор страхования необходимо оформлять хотя бы за день до выезда, чтобы обеспечить своевременное внесение информации о сертификате в Единую базу данных.

Напоминаем, что для выезда за пределы Украины на собственном автомобиле у украинского водителя обязательно должен быть действующий сертификат "Зеленой карты". В то же время, локальное страхование, оформленное за границей, не дает права на пересечение государственной границы на выезд из Украины.

Что такое "Зеленая карта"

Отметим, что "Зеленая карта" – это международный страховой полис автогражданской ответственности, который обеспечивает возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате ДТП.

Водитель, снабженный сертификатом "Зеленая карта", имеет право на:

возмещение ущерба, причиненного пострадавшим в ДТП по его вине, которое произошло в стране-члене системы;

получение компенсации в случае ДТП по вине водителя-иностранца от иностранного страховщика ответственности такого водителя;

получение компенсации в случае ДТП по вине водителя незастрахованного транспорта (выплаты происходят национальным бюро или гарантийным фондом страны, где произошло ДТП).

Максимальный размер страховых платежей по договорам "Зеленая карта" в евро устанавливает Кабинет Министров Украины, а МТСБУ периодически калькулирует тарифы в зависимости от изменений официального валютного курса. Новые размеры единых страховых платежей по ссылке.