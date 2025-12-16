В ноябре страховщики уплатили пострадавшим в ДТП более 65 млн грн: структура выплат

За ноябрь Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) осуществило 984 страховых выплаты на общую сумму 65,1 миллиона гривен. Количество выплат выросло всего на 5,24%, а их общая сумма — сразу на 27,1% по сравнению с прошлым годом. 52% средств ушло на покрытие ущерба от незастрахованных авто.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба МТСБУ.

Почему выплаты растут?

Член управления МТСБУ Андрей Градиль , ответивший за направление внутреннего страхования , пояснил, что стремительный рост суммы выплат обусловлен несколькими факторами:

возросла стоимость ремонтных работ и автозапчастей;

заработали нормы закона №3720-ІХ, позволяющие проводить восстановительный ремонт без учета износа (т.е. вы получаете больше денег на новые детали);

повысились страховые лимиты по ОСАГО.

Основные проблемы рынка

Структура выплат МТСБУ показывает, что львиная доля средств (более 90%) идет на покрытие ущерба, когда пострадавшие не могут получить компенсацию от страховой компании виновника. В ноябре две категории занимали самые большие доли:

ДТП по вине незастрахованных водителей – 52% (395 выплат на 33,8 млн грн). Количество таких выплат выросло на 13%, а сумма – на 47%;

долги банкротов - 45,6% (564 выплаты на 29,7 млн грн). Это выплаты по обязательствам страховых компаний, которые были исключены из Бюро. Количество выплат по этой категории выросло на 125%, а сумма – на 177%.

Важные изменения для всех водителей

Рост количества выплат за незастрахованных водителей частично связан с адаптацией к новым правилам. К 2025 году некоторые льготные категории граждан были освобождены от обязанности иметь автогражданку. С 1 января 2025 это изменилось: все владельцы транспортных средств обязаны иметь действующий договор ОСАГО.

Для льготных категорий (в частности участников боевых действий и лиц с инвалидностью I группы) предусмотрены специальные условия: скидка 50% на страховку, а участникам боевых действий дополнительно компенсируют ее стоимость.

Как отметили в МТСБУ, цель этих изменений — обеспечить надежную защиту для всех, кто может пострадать в результате ДТП.