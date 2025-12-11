Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Готівковий курс:

USD

42,47

42,35

EUR

49,59

49,40

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Водії зможуть оформити незначні ДТП в "Дії" без виклику поліції: як це зробити

ДТП
Водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції / Depositphotos

Уряд ухвалив постанову, яка дає можливість запустити повний цикл оформлення європротоколу оформлення незначних дорожньо-транспортних пригод в застосунку "Дія".

Як пише Delo.ua,  про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, вже з першого кварталу 2026 року водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та жодної паперової роботи — одразу на місці події.

Як це працює

"Дія" автоматично підтягуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів: інформацію про водійські документи, техпаспорт і страхування.

Свириденко наголосила, що це усуває ризик помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах. Достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ за допомогою "Дія.Підпису".

Алгоритм дій:

  • сформуйте повідомлення про ДТП в "Дії",
  • "Дія" заповнить всі дані з реєстрів — жодного ризику помилки при заповненні заяви,
  • додайте фото,
  • виберіть схему, місце, дату та час,
  • отримайте погодження іншого учасника,
  • підпишіть заяву "Дія.Підписом".

Крім того, статус розгляду можна буде відстежувати прямо в "Дії", без поїздок до страхової та додаткових звернень.

"Новий сервіс дасть можливість врегульовувати ДТП швидко й без зайвого навантаження на поліцію", - підкреслила Свириденко.

Зауважимо, з січня по жовтень 2025 року українські страхові компанії за договорами "автоцивілки" виплатили потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах понад 229 мільйонів гривень.

Оформлення ДТП можливе без виклику поліції: деталі

Новий Закон України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" змінив і розширив умови, за якими можна оформлювати Європротокол –  спільно складене водіями повідомлення про ДТП, яке оформлюється без виклику підрозділів Національної поліції України.

 Європротокол дає можливість водіям уникнути адміністративної відповідальності, адже штраф за порушення ПДР не накладається, не вилучається водійське посвідчення, а матеріали справи не передаються до суду.

Цей спосіб підходить для оформлення незначних ДТП: заділи дзеркало, пошкодили бампер, тощо. Європротокол можна використовувати і в складніших випадках, але лише за умови, що у ДТП залучено тільки два транспортні засоби та немає потерпілих.

Автор:
Світлана Манько