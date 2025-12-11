Водії зможуть оформити незначні ДТП в "Дії" без виклику поліції: як це зробити

Уряд ухвалив постанову, яка дає можливість запустити повний цикл оформлення європротоколу оформлення незначних дорожньо-транспортних пригод в застосунку "Дія".

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, вже з першого кварталу 2026 року водії зможуть зафіксувати ДТП без виклику поліції та жодної паперової роботи — одразу на місці події.

Як це працює

"Дія" автоматично підтягуватиме всі необхідні дані з державних реєстрів: інформацію про водійські документи, техпаспорт і страхування.

Свириденко наголосила, що це усуває ризик помилок, через які раніше водії могли отримувати відмови у страхових виплатах. Достатньо буде додати кілька фото, погодити інформацію з іншим учасником та підписати документ за допомогою "Дія.Підпису".

Алгоритм дій:

сформуйте повідомлення про ДТП в "Дії",

"Дія" заповнить всі дані з реєстрів — жодного ризику помилки при заповненні заяви,

додайте фото,

виберіть схему, місце, дату та час,

отримайте погодження іншого учасника,

підпишіть заяву "Дія.Підписом".

Крім того, статус розгляду можна буде відстежувати прямо в "Дії", без поїздок до страхової та додаткових звернень.

"Новий сервіс дасть можливість врегульовувати ДТП швидко й без зайвого навантаження на поліцію", - підкреслила Свириденко.

Зауважимо, з січня по жовтень 2025 року українські страхові компанії за договорами "автоцивілки" виплатили потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах понад 229 мільйонів гривень.

Оформлення ДТП можливе без виклику поліції: деталі

Новий Закон України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" змінив і розширив умови, за якими можна оформлювати Європротокол – спільно складене водіями повідомлення про ДТП, яке оформлюється без виклику підрозділів Національної поліції України.

Європротокол дає можливість водіям уникнути адміністративної відповідальності, адже штраф за порушення ПДР не накладається, не вилучається водійське посвідчення, а матеріали справи не передаються до суду.

Цей спосіб підходить для оформлення незначних ДТП: заділи дзеркало, пошкодили бампер, тощо. Європротокол можна використовувати і в складніших випадках, але лише за умови, що у ДТП залучено тільки два транспортні засоби та немає потерпілих.