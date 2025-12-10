За 10 місяців українські страховики сплатили потерпілим у ДТП понад 229 млн грн: як зросли компенсації

З січня по жовтень 2025 року українські страхові компанії за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ), або "автоцивілки" виплатили потерпілим у дорожньо-транспортних пригодах понад 229 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Моторного транспортного страхового бюро України (МТСБУ).

Розмір середніх виплат

Середня виплата зросла до 42 528,3 грн. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період 2024 року (тоді середня сума становила 32 725,2 грн). Збільшення пов’язане як із загальним зростанням цін на автозапчастини та послуги СТО, так і з інфляційними процесами.

Середній розмір компенсації досяг 60 115 грн, що також на 9,6% більше порівняно з 2024 роком (54 991,9 грн).

Як зауважили в МТСБУ, один страховий випадок рідко обмежується однією виплатою. Він може включати кількох постраждалих осіб або кілька пошкоджених транспортних засобів. Загальна сума збитків у складних ДТП нерідко перевищує 100 000 грн.

Ліміти компенсацій

Навіть при значному зростанні середніх виплат, вартість річного полісу "автоцивілки" залишається в рази меншою порівняно з потенційними фінансовими ризиками, які може спричинити ДТП з вини водія.

Чинне законодавство встановлює високі ліміти відповідальності, які покриває страхова компанія у разі ДТП, скоєного з вини страхувальника:

до 1,25 мільйона гривень на одну страхову подію. При цьому ліміт на компенсацію майна кожного потерпілого становить до 250 000 грн ;

до 5 мільйонів гривень на одну подію. Компенсація кожному потерпілому в межах цієї події може сягати до 500 000 грн.

Крім захисту самого винуватця, поліс ОСЦПВ надає можливість отримати виплату, якщо водій став жертвою ДТП з вини незастрахованого транспортного засобу або іншого водія, чия страхова компанія не виконує зобов'язань (це покривається Фондом захисту потерпілих МТСБУ).

Важливість полісу

МТСБУ закликає усіх водіїв не нехтувати цим обов'язковим видом страхування, особливо з огляду на зимові ризики: погіршення погодних умов (ожеледиця, сніг, туман) значно підвищує ймовірність потрапляння в ДТП.

Відсутність полісу означає, що водій-винуватець буде змушений покривати всі збитки з власної кишені, що може призвести до значних боргів.

Чинність свого полісу можна перевірити на офіційному ресурсі та своєчасно продовжувати його для забезпечення фінансового захисту у непередбачуваних ситуаціях на дорозі.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року МТСБУ здійснило регламентні виплати потерпілим у ДТП на 144,1 млн грн (1 889 виплат). Показник кількості регламентних виплат у порівнянні з жовтнем 2024 року збільшився на 52,6%, а сума виплат – на 112,3%.