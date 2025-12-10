За 10 месяцев украинские страховщики уплатили пострадавшим в ДТП более 229 млн грн: как возросли компенсации

С января по октябрь 2025 года украинские страховые компании по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) или "автогражданки" выплатили пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях более 229 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Моторного транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ).

Размер средних выплат

Средняя выплата выросла до 42 528,3 грн. Это на 30% больше, чем за аналогичный период 2024 года (тогда средняя сумма составила 32725,2 грн). Увеличение связано как с общим ростом цен на автозапчасти и услуги СТО, так и с инфляционными процессами.

Средний размер компенсации достиг 60115 грн, что также на 9,6% больше по сравнению с 2024 годом (54 991,9 грн).

Как отметили в МТСБУ, один страховой случай редко ограничивается одной выплатой. Он может включать нескольких пострадавших или несколько поврежденных транспортных средств. Общая сумма ущерба в сложных ДТП нередко превышает 100 000 грн.

Лимиты компенсаций

Даже при значительном росте средних выплат стоимость годового полиса "автогражданки" остается в разы меньше по сравнению с потенциальными финансовыми рисками, которые может повлечь за собой ДТП по вине водителя.

Действующее законодательство устанавливает высокие лимиты ответственности, покрываемые страховой компанией в случае ДТП, совершенного по вине страхователя:

до 1,25 миллиона гривен на одно страховое событие. При этом лимит на компенсацию имущества каждого потерпевшего составляет до 250 000 грн ;

до 5 миллионов гривен в одно событие. Компенсация каждому потерпевшему в пределах этого события может достигать 500 000 грн.

Кроме защиты самого виновника, полис ОСГПО предоставляет возможность получить выплату, если водитель стал жертвой ДТП по вине незастрахованного транспортного средства или другого водителя, чья страховая компания не выполняет обязательства (это покрывается Фондом защиты пострадавших МТСБУ).

Важность полиса

МТСБУ призывает всех водителей не пренебрегать этим обязательным видом страхования, особенно учитывая зимние риски: ухудшение погодных условий (гололедица, снег, туман) значительно повышает вероятность попадания в ДТП.

Отсутствие полиса означает, что водитель-виновник будет вынужден покрывать все убытки из собственного кармана, что может привести к значительным долгам.

Действие своего полиса можно проверить на официальном ресурсе и своевременно продолжать для обеспечения финансовой защиты в непредвиденных ситуациях на дороге.

Напомним, в октябре 2025 года МТСБУ произвело регламентные выплаты пострадавшим в ДТП на 144,1 млн грн (1 889 выплат). Показатель количества регламентных выплат по сравнению с октябрем 2024 увеличился на 52,6%, а сумма выплат – на 112,3%.