Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Наличный курс:

USD

42,47

42,35

EUR

49,59

49,40

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Водители смогут оформить незначительные ДТП в "Дії" без вызова полиции: как это сделать

ДТП
Водители смогут зафиксировать ДТП без вызова полиции / Depositphotos

Правительство приняло постановление, позволяющее запустить полный цикл оформления европротокола оформления незначительных дорожно-транспортных происшествий в приложении "Дія".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, уже с первого квартала 2026 года водители смогут зафиксировать ДТП без вызова полиции и никакой бумажной работы сразу на месте происшествия.

Как это работает

"Дія" будет автоматически подтягивать все необходимые данные из государственных реестров: информацию о водительских документах, техпаспорте и страховании.

Свириденко подчеркнула, что это устраняет риск ошибок, из-за которых ранее водители могли получать отказы в страховых выплатах. Достаточно будет добавить несколько фото, согласовать информацию с другим участником и подписать документ с помощью "Дія. Подписи".

Алгоритм действий:

  • сформируйте сообщение о ДТП в "Дії",
  • "Дія" заполнит все данные из реестров - никакого риска ошибки при заполнении заявления,
  • добавьте фото,
  • выберите схему, место, дату и время,
  • получите согласование другого участника,
  • подпишите заявление "Дія.Подписью".

Кроме того, статус рассмотрения можно будет отслеживать прямо в "Дії", без поездок в страховые и дополнительные обращения.

"Новый сервис позволит урегулировать ДТП быстро и без лишней нагрузки на полицию", - подчеркнула Свириденко.

Заметим, с января по октябрь 2025 года украинские страховые компании по договорам "автогражданки" выплатили пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях более 229 миллионов гривен.

Оформление ДТП возможно без вызова полиции: детали

Новый Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" изменил и расширил условия, по которым можно оформлять Европротокол – совместно составленное водителями   уведомление о ДТП, которое оформляется без вызова подразделений Национальной полиции Украины.

Европротокол позволяет водителям избежать административной ответственности, ведь штраф за нарушение ПДД не налагается, не изымается водительское удостоверение, а материалы дела не передаются в суд.

Этот способ подходит для оформления незначительных ДТП: задели зеркало, повредили бампер и т.д. Европротокол можно использовать и в более сложных случаях, но только при условии, что в ДТП привлечены только два транспортных средства и нет пострадавших.

Автор:
Светлана Манько