Водители смогут оформить незначительные ДТП в "Дії" без вызова полиции: как это сделать

Правительство приняло постановление, позволяющее запустить полный цикл оформления европротокола оформления незначительных дорожно-транспортных происшествий в приложении "Дія".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, уже с первого квартала 2026 года водители смогут зафиксировать ДТП без вызова полиции и никакой бумажной работы сразу на месте происшествия.

Как это работает

"Дія" будет автоматически подтягивать все необходимые данные из государственных реестров: информацию о водительских документах, техпаспорте и страховании.

Свириденко подчеркнула, что это устраняет риск ошибок, из-за которых ранее водители могли получать отказы в страховых выплатах. Достаточно будет добавить несколько фото, согласовать информацию с другим участником и подписать документ с помощью "Дія. Подписи".

Алгоритм действий:

сформируйте сообщение о ДТП в "Дії",

"Дія" заполнит все данные из реестров - никакого риска ошибки при заполнении заявления,

добавьте фото,

выберите схему, место, дату и время,

получите согласование другого участника,

подпишите заявление "Дія.Подписью".

Кроме того, статус рассмотрения можно будет отслеживать прямо в "Дії", без поездок в страховые и дополнительные обращения.

"Новый сервис позволит урегулировать ДТП быстро и без лишней нагрузки на полицию", - подчеркнула Свириденко.

Заметим, с января по октябрь 2025 года украинские страховые компании по договорам "автогражданки" выплатили пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях более 229 миллионов гривен.

Оформление ДТП возможно без вызова полиции: детали

Новый Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" изменил и расширил условия, по которым можно оформлять Европротокол – совместно составленное водителями уведомление о ДТП, которое оформляется без вызова подразделений Национальной полиции Украины.

Европротокол позволяет водителям избежать административной ответственности, ведь штраф за нарушение ПДД не налагается, не изымается водительское удостоверение, а материалы дела не передаются в суд.

Этот способ подходит для оформления незначительных ДТП: задели зеркало, повредили бампер и т.д. Европротокол можно использовать и в более сложных случаях, но только при условии, что в ДТП привлечены только два транспортных средства и нет пострадавших.