Водители смогут оформить незначительные ДТП в "Дії" без вызова полиции: как это сделать
Правительство приняло постановление, позволяющее запустить полный цикл оформления европротокола оформления незначительных дорожно-транспортных происшествий в приложении "Дія".
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, уже с первого квартала 2026 года водители смогут зафиксировать ДТП без вызова полиции и никакой бумажной работы сразу на месте происшествия.
Как это работает
"Дія" будет автоматически подтягивать все необходимые данные из государственных реестров: информацию о водительских документах, техпаспорте и страховании.
Свириденко подчеркнула, что это устраняет риск ошибок, из-за которых ранее водители могли получать отказы в страховых выплатах. Достаточно будет добавить несколько фото, согласовать информацию с другим участником и подписать документ с помощью "Дія. Подписи".
Алгоритм действий:
- сформируйте сообщение о ДТП в "Дії",
- "Дія" заполнит все данные из реестров - никакого риска ошибки при заполнении заявления,
- добавьте фото,
- выберите схему, место, дату и время,
- получите согласование другого участника,
- подпишите заявление "Дія.Подписью".
Кроме того, статус рассмотрения можно будет отслеживать прямо в "Дії", без поездок в страховые и дополнительные обращения.
"Новый сервис позволит урегулировать ДТП быстро и без лишней нагрузки на полицию", - подчеркнула Свириденко.
Заметим, с января по октябрь 2025 года украинские страховые компании по договорам "автогражданки" выплатили пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях более 229 миллионов гривен.
Оформление ДТП возможно без вызова полиции: детали
Новый Закон Украины "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" изменил и расширил условия, по которым можно оформлять Европротокол – совместно составленное водителями уведомление о ДТП, которое оформляется без вызова подразделений Национальной полиции Украины.
Европротокол позволяет водителям избежать административной ответственности, ведь штраф за нарушение ПДД не налагается, не изымается водительское удостоверение, а материалы дела не передаются в суд.
Этот способ подходит для оформления незначительных ДТП: задели зеркало, повредили бампер и т.д. Европротокол можно использовать и в более сложных случаях, но только при условии, что в ДТП привлечены только два транспортных средства и нет пострадавших.