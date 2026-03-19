МТСБУ обновило дашборды: как водителям проверить страховую компанию онлайн

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) представило обновленную систему статистических дашбордов рынка обязательного страхования ответственности автовладельцев (ОСГПО). Новый функционал предоставляет пользователям доступ к структурированной аналитике. Водители смогут анализировать деятельность страховых компаний на основе актуальных данных за год, квартал или месяц.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба бюро.

Для анализа внутренних договоров "Автогражданка" к системе добавлено 14 новых показателей. Среди них количество досрочно прекращенных договоров, данные о решении по осуществлению выплат и средний срок урегулирования дел. Для международных договоров "Зеленая карта" внедрено 5 новых параметров, в том числе суммы произведенных выплат и удельный вес удовлетворенных требований в зависимости от вида причиненного ущерба.

"Мы последовательно работаем над повышением прозрачности рынка ОСГПО. Обновленные дашборды – это инструмент, который позволяет каждому водителю принимать более осознанное решение при выборе страховой компании. Открытые данные стимулируют конкуренцию, повышают качество сервиса и формируют доверие к рынку в целом", — отметил председатель правления МТС.

Пользователям доступны следующие дашборды:

Деятельность страховщиков (договоры): количество заключенных договоров, динамика рынка по годам и помесячно, структура договоров по сроку действия, показатели компаний – дает понимание объемов рынка и позиции страховщиков. Урегулирование страховых случаев (выплаты): количество решений о выплате, объемах выплат, динамике урегулирования, показатели компаний – позволяет оценить выполнение обязательств страховщиками. Требования и заявления на возмещение: количество поданных заявлений, решение о выплате и отказе, структура урегулирования показывает нагрузку на систему и поведение клиентов. Сроки урегулирования: средний срок урегулирования, распределение сроков, показатели страховщиков – дает оценку скорости выплат и эффективности работы компаний. Жалобы страхователей: количество жалоб, причины обращений, уровень удовлетворенности, показатели компаний – позволяет оценить качество сервиса. Общие показатели рынка ОСГПО: общее количество договоров, структура рынка, ключевые тренды – формирует целостное представление о состоянии рынка. Выплаты МТСБУ: количество заявлений в МТСБУ, объемы выплат, структура дел – объясняет роль Бюро как гаранта защиты потерпевших и масштабы его деятельности.

Для облегчения работы с данными под каждым графиком размещены ссылки на таблицы с объяснением каждого показателя. Обновление системы является частью работы МТСБУ по гармонизации украинского рынка страхования по европейским стандартам. Открытость статистики способствует развитию конкуренции между компаниями и помогает потребителям производить обоснованный выбор страхового партнера.

Напомним, в прошлом году водители без полисов вернули страховщикам 152,8 млн. грн. Средства были взысканы с водителей, которые не имели действующего договора автогражданки, повлекли за собой дорожно-транспортное происшествие и отказались от добровольной компенсации убытков.