МТСБУ оновило дашборди ОСЦПВ: як водіям перевірити страхову компанію онлайн

МТСБУ оновило дашборди ОСЦПВ: як водіям перевірити страхову компанію онлайн
Скриншот відео

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) презентувало оновлену систему статистичних дашбордів ринку обов’язкового страхування відповідальності автовласників (ОСЦПВ). Новий функціонал надає користувачам доступ до структурованої аналітики. Водії зможуть аналізувати діяльність страхових компаній на основі актуальних даних за рік, квартал або місяць.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба бюро.

Для аналізу внутрішніх договорів "Автоцивілка" до системи додано 14 нових показників. Серед них — кількість достроково припинених договорів, дані про рішення щодо здійснення виплат та середній строк врегулювання справ. Для міжнародних договорів "Зелена картка" впроваджено 5 нових параметрів, зокрема суми здійснених виплат та питому вагу задоволених вимог залежно від виду завданої шкоди.

"Ми послідовно працюємо над підвищенням прозорості ринку ОСЦПВ. Оновлені дашборди – це інструмент, який дає можливість кожному водієві приймати більш усвідомлене рішення при виборі страхової компанії. Відкриті дані стимулюють конкуренцію, підвищують якість сервісу та формують довіру до ринку в цілому", — зазначив голова правління МТСБУ Олександр Берназюк.

Користувачам доступні наступні дашборди:

  1. Діяльність страховиків (договори): кількість укладених договорів, динаміка ринку за роками та помісячно, структура договорів за строком дії, показники компаній – дає розуміння обсягів ринку та позицій страховиків. 
  2. Врегулювання страхових випадків (виплати): кількість рішень про виплату, обсяги виплат, динаміка врегулювання, показники компаній – дозволяє оцінити виконання зобов’язань страховиками. 
  3. Вимоги та заяви на відшкодування: кількість поданих заяв, рішення про виплату та відмову, структура врегулювання – показує навантаження на систему та поведінку клієнтів. 
  4. Строки врегулювання: середній строк врегулювання, розподіл за термінами, показники страховиків – дає оцінку швидкості виплат і ефективності роботи компаній. 
  5. Скарги страхувальників: кількість скарг, причини звернень, рівень задоволеності, показники компаній – дозволяє оцінити якість сервісу. 
  6. Загальні показники ринку ОСЦПВ: загальна кількість договорів, структура ринку, ключові тренди – формує цілісне уявлення про стан ринку. 
  7. Виплати МТСБУ: кількість заяв до МТСБУ, обсяги виплат, структура справ – пояснює роль Бюро як гаранта захисту потерпілих та масштаби його діяльності.

Для полегшення роботи з даними під кожним графіком розміщено посилання на таблиці з поясненням кожного показника. Оновлення системи є частиною роботи МТСБУ з гармонізації українського ринку страхування з європейськими стандартами. Відкритість статистики сприяє розвитку конкуренції між компаніями та допомагає споживачам робити обґрунтований вибір страхового партнера.

Нагадаємо, торік водії без полісів повернули страховикам 152,8 млн грн. Кошти було стягнуто з водіїв, які не мали чинного договору автоцивілки, спричинили дорожньо-транспортну пригоду та відмовилися від добровільної компенсації збитків.

Автор:
Тетяна Ковальчук