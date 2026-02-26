Запланована подія 2

Наслідки ДТП без автоцивілки: водії без полісів повернули страховикам 152,8 млн грн

дтп, аварія, розбиті автомобілі
Водіїв без полісів повернули у фонди МТСБУ 152,8 млн грн / Freepik

За результатами 2025 року Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) повернуло до своїх фондів 152,8 млн грн. Кошти було стягнуто з водіїв, які не мали чинного договору автоцивілки, спричинили дорожньо-транспортну пригоду та відмовилися від добровільної компенсації збитків. Обсяг повернутих коштів зріс на 61% відносно показників 2024 року. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба МТСБУ.

Правила відшкодування

МТСБУ виступає гарантом захисту потерпілих у випадках, коли винуватець не має автоцивілки, але потерпілий має чинний поліс. Процес складається з наступних етапів:

  • бюро виплачує компенсацію потерпілій стороні; 
  • МТСБУ пред'являє зворотну вимогу (регрес) до винуватця у судовому порядку; 
  • винуватець відшкодовує всі витрати, включаючи суму виплати, вартість експертиз та судові витрати.

У бюро зазначають: "Винуватець ДТП, який керував автомобілем без чинного поліса ОСЦПВ та відмовся компенсувати завдані збитки, не уникне відповідальності за скоєне".

Водій без чинної автоцивілки, у разі ДТП з власної вини – відшкодовує збитки потерпілим за власний рахунок. У разі відмови – у судовому порядку компенсує витрати МТСБУ на врегулювання аварії. Натомість страховий поліс покриває ці витрати замість водія, і її вартість є незначною у порівнянні з потенційними фінансовими втратами.

Середня вартість поліса ОСЦПВ у січні 2025 року становила 3 256,32 грн (або 271,36 грн на місяць). За цю суму водій отримує страховий захист на рік:

  • у разі ДТП з вини застрахованої особи компанія покриває всі збитки потерпілим; 
  • у разі ДТП з вини іншого водія, застрахована особа гарантовано отримує компенсацію, незалежно від наявності страхування у винуватця.

Нагадаємо, з 2026 року в Україні для всіх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ) запроваджено обов’язкове пряме врегулювання. Це означає, що потерпілі після ДТП тепер отримують виплату безпосередньо від своєї страхової компанії, а не від страховика винуватця, що значно спрощує та пришвидшує процес.

Автор:
Тетяна Ковальчук