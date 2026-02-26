Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,24

--0,02

EUR

50,96

-0,00

Наличный курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,30

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Последствия ДТП без автогражданки: водители без полисов вернули страховщикам 152,8 млн грн

дтп, авария, разбитые автомобили
Водителей без полисов вернули в фонды МТСБУ 152,8 млн. грн. / Freepik

По результатам 2025 года Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) вернуло в свои фонды 152,8 млн. грн. Средства были взысканы с водителей, которые не имели действующего договора автогражданки, повлекли за собой дорожно-транспортное происшествие и отказались от добровольной компенсации убытков. Объем возвращенных средств вырос на 61% по отношению к показателям 2024 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба МТСБУ.

Правила возмещения

МТСБУ выступает гарантом защиты пострадавших в случаях, когда у виновника нет автогражданки, но потерпевший имеет действующий полис. Процесс состоит из следующих этапов:

  • бюро выплачивает компенсацию потерпевшей стороне;
  • МТСБУ предъявляет обратное требование (регресс) к виновнику в судебном порядке;
  • виновник возмещает все расходы, включая сумму выплаты, стоимость экспертиз и судебные издержки.

В бюро отмечают: "Виновник ДТП, управлявший автомобилем без действующего полиса ОСАГО и отказавшийся компенсировать нанесенный ущерб, не уйдет от ответственности за совершенное".

Водитель без действующей автогражданки, в случае ДТП по собственной вине – возмещает ущерб потерпевшим за свой счет. В случае отказа – в судебном порядке компенсирует расходы МТСБУ на урегулирование аварии. В то же время страховой полис покрывает эти расходы вместо водителя, и ее стоимость незначительна по сравнению с потенциальными финансовыми потерями.

Средняя стоимость полиса ОСАГО в январе 2025 года составила 3 256,32 грн (или 271,36 грн в месяц). За эту сумму водитель получает страховую защиту на год:

  • в случае ДТП по вине застрахованного лица компания покрывает все убытки потерпевшим;
  • в случае ДТП по вине другого водителя, застрахованное лицо гарантированно получает компенсацию, независимо от наличия страхования у виновника.

Напомним, с 2026 года в Украине для всех договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) введено обязательное прямое урегулирование. Это значит, что потерпевшие после ДТП теперь получают выплату непосредственно от своей страховой компании, а не от страховщика виновника, что значительно упрощает и ускоряет процесс.

Автор:
Татьяна Ковальчук