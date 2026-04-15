В Раде рассказали о будущем хрущевок и устаревшего жилья

В Верховной Раде опровергли информацию о возможном массовом сносе устаревшего жилищного фонда, в том числе хрущевок. Пока никаких решений относительно такого демонтажа не принимали. В то же время, вопрос реновации подобного жилья требует отдельного законодательного урегулирования, работа над которым еще продолжается.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Председателя комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народной депутатки Елены Шуляк.

Хрущевки не сносят

По ее словам, в парламенте пока не прорабатывают никаких планов по сносу хрущевок. Помимо того, действующие законодательные инициативы в этой сфере предполагают, прежде всего, реновацию такого жилья, а не его демонтаж.

"Никто ничего сносить не собирается. Мы действительно активно работаем над новой жилищной политикой, и базовый законопроект по ней уже принят. Но вопрос реновации устаревшего жилищного фонда, в частности хрущевок, хоть и связан с жилищной политикой напрямую, однако нуждается в отдельно выписанной законодательной почве", - пояснила Елена Шуляк.

50% домов – хрущевки

Она подчеркнула, что проблема устаревшего жилищного фонда в Украине имеет значительный масштаб. По данным, собранным еще до полномасштабной войны, в стране насчитывается более 30 тысяч таких объектов, из которых более 10 тысяч – это хрущевки. В некоторых городах их доля может достигать 50%.

В то же время, последней законодательной инициативой, непосредственно касающейся этого вопроса, является законопроект №6458. Его приняли в первом чтении еще в сентябре 2022 года, однако после этого документ претерпел значительное количество правок и требует существенной доработки.

Реновация вместо сноса

Как пояснила Шуляк, этот законопроект не предусматривает простой снос домов. Речь идет, прежде всего, о комплексной реконструкции устаревшего жилищного фонда. Она может иметь разные варианты – от модернизации отдельных многоквартирных домов в пределах квартала до обновления инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.

"В каждом частном случае способ реконструкции должен разрабатываться с учетом результатов технического обследования зданий и сооружений, энергетического аудита и технико-экономических расчетов. То есть речь не идет об универсальном решении для всех домов без исключения", – отметила она.

Снос – когда другие варианты невозможны

Отдельно Шуляк подчеркнула: в действующей редакции законопроекта снос зданий рассматривается только как исключение – в случаях, когда другие варианты обновления невозможны.

"Снос многоквартирных домов с последующим строительством новых допускается исключительно в том случае, когда применение других способов реконструкции невозможно", – подчеркнула она.

Только после публичных обсуждений

По словам Шуляк, парламент еще не дошел до окончательного решения. После доработки законопроект должен пройти этап публичных консультаций. Актуальная ситуация с войной очень изменила нюансы жилищной политики и обновление жилищного фонда.

Кроме того, из-за сложной темы и масштабных последствий решения по реновации устаревшего жилья не могут приниматься без широкого обсуждения с заинтересованными сторонами.

"Мы активно используем инструмент публичных консультаций и в отношении Восстановления, и в отношении нового жилищного законодательства и т.д. Кроме этого, сейчас у нас проходят рабочие группы по детенизации рынка аренды, а также упорядочение рынка риелторских услуг. Это нужно для того, чтобы получить обратную связь и доработать инициативу так, чтобы она действительно работала", – резюмировала Шуляк.

Напомним, в Раде начались обсуждения законопроект модернизации вариантов управления жилищным фондом в рамках новой жилищной политики. Речь идет, в частности, о создании в каждом многоквартирном доме, где нет ОСМД, отдельного юридического лица – общества совладельцев.