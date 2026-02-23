Более 60% жилья в Украине построено до 1970 года, их экплуатационный лимит исчерпан: что изменит жилищная реформа

Большая часть жилищного фонда Украины находится в критическом состоянии из-за значительного возраста застройки. Только 10% всех домов были построены в период с 2001 по 2014 годы. Наибольшую долю – почти 40% – составляет жилье, построенное к 1960 году. Еще 22% фонда составляют дома 1961-1970 годов строительства.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк во время конференции "Управление жилищным фондом и защита пострадавшего от войны населения: вызовы и решения в рамках реформы жилищной политики".

"Более 60% всего жилья в Украине нам досталось в наследство от советского союза — это жилье уже давно не может выполнять свои функции", — отметила она.

Шуляк подчеркнула, что жилье в Украине имеет очень высокую степень изношенности, в частности, хрущевки, средний возраст которых превышает 50 лет , они проектировались как временное жилье. За это время осуществлялись только фрагментарные капитальные модернизации.

"Война лишь обнажила то, что накапливалось годами: энергетическая уязвимость, финансовая несостоятельность совладельцев, слабая профессионализация управления, отсутствие полной цифровой картины по жилищному фонду страны", - подчеркнула нардепка.

Что изменит жилищная реформа?

Отмена устаревшего Жилищного кодекса и принятие законопроекта №12377 создают предпосылки для строительства современных домов взамен изношенным. Основным инструментом станут револьверные фонды, которые будут наполняться за счет социальной аренды.

"Граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, но не имеющие финансовых возможностей купить собственное жилье, смогут его арендовать по значительно ниже рыночной стоимости — не более 25-30% месячного дохода семьи", — пояснила Елена Шуляк.

Кроме строительства, реформа предусматривает:

создание специального реестра жилищного фонда;

введение отдельного юридического лица для управления активами;

разработку новых подходов к организации совладельцев многоквартирных домов;

полную цифровизацию картины жилищного фонда страны.

Разработка нового законопроекта по управлению жильем проходит этап публичных дискуссий для обеспечения прозрачности и учета интересов всех владельцев квартир.

Напомним, 13 января Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект (№12377, отменяющий действующий Жилищный Кодекс 1983 года и изменяющий советские правила функционирования жилищной сферы ).

12 февраля президент Владимир Зеленский подписал закон "Об основных принципах жилищной политики". Документ определяет новые требования к качеству жилья и механизмы поддержки строительства, приобретения и аренды.