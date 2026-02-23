Понад 60% житла в Україні збудовано до 1970 року, їх екплуатаційний ліміт вичерпано: що змінить житлова реформа

Більша частина житлового фонду України перебуває у критичному стані через значний вік забудови. Лише 10% усіх будинків були зведені у період з 2001 по 2014 роки. Найбільшу частку – майже 40% – складає житло, побудоване до 1960 року. Ще 22% фонду становлять будинки 1961–1970 років будівництва.

Як пише Delo.ua, про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк під час конференції "Управління житловим фондом та захист постраждалого від війни населення: виклики і рішення в межах реформи житлової політики".

"Більш ніж 60% всього житла в Україні нам дісталось у спадок від радянського союзу — це житло вже давно не може виконувати свої функції", — зазначила вона.

Шуляк підкреслила, що житло в Україні має надзвичайно високий ступінь зношеності, зокрема, хрущівки, середній вік яких перевищує 50 років, вони проєктувалися як тимчасове житло. За цей час здійснювались тільки фрагментарні капітальні модернізації.

"Війна лише оголила те, що накопичувалося роками: енергетична вразливість, фінансова неспроможність співвласників, слабка професіоналізація управління, відсутність повної цифрової картини по житловому фонду країни", — підкреслила нардепка.

Що змінить житлова реформа?

Скасування застарілого Житлового кодексу та ухвалення законопроєкту №12377 створюють передумови для будівництва сучасних будинків на заміну зношеним. Основним інструментом стануть револьверні фонди, що наповнюватимуться за рахунок соціальної оренди.

"Громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, але які не мають фінансових можливостей купити власне житло, зможуть його орендувати за значно нижчою ніж ринкова вартість — не більше ніж 25-30% місячного доходу родини", — пояснила Олена Шуляк.

Окрім будівництва, реформа передбачає:

створення спеціального реєстру житлового фонду;

запровадження окремої юридичної особи для управління активами;

розробку нових підходів до організації співвласників багатоквартирних будинків;

повну цифровізацію картини житлового фонду країни.

Розробка нового законопроєкту щодо управління житлом наразі проходить етап публічних дискусій для забезпечення прозорості та врахування інтересів усіх власників квартир.

Нагадаємо, 13 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт (№12377, який скасовує діючий Житловий Кодекс 1983 року та змінює радянські правила функціонування житлової сфери.

12 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон "Про основні засади житлової політики". Документ визначає нові вимоги до якості житла та механізми підтримки будівництва, придбання й оренди.