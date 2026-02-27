Запланована подія 2

Кения получила первую партию продовольствия в рамках инициативы Food from Ukraine

зерно
Кения получила первую партию продовольствия от Украины / Depositphotos

В Кению прибыла первая партия украинского продовольствия в объеме 2 618,15 тонны в рамках гуманитарной инициативы президента Украины Food from Ukraine. Общий объем поставки превышает 3600 тонн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Министерство иностранных дел.

Груз доставлен в координации с Всемирной продовольственной программой ООН (WFP), которая обеспечит дальнейшее распределение помощи среди наиболее уязвимых категорий населения, в частности беженцев в лагерях Дадааб и Какума.

Реализация проекта состоялась при содействии Словении и Австрии.

Официальная церемония передачи груза прошла в порту Момбаса с участием посла Украины в Кении Юрий Токарь, посла Словении (по совместительству в Кении) Кристина Рад, а также представителей WFP в Кении.

Украина продолжает реализацию инициативы Food from Ukraine в сотрудничестве с международными партнерами и структурами системы ООН, обеспечивая продовольственную поддержку странам, нуждающимся в гуманитарной помощи.

Заметим, что у Food from Ukraine была масштабирована программа Grain from Ukraine.

Автор:
Татьяна Гойденко