- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Кения получила первую партию продовольствия в рамках инициативы Food from Ukraine
В Кению прибыла первая партия украинского продовольствия в объеме 2 618,15 тонны в рамках гуманитарной инициативы президента Украины Food from Ukraine. Общий объем поставки превышает 3600 тонн.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Министерство иностранных дел.
Груз доставлен в координации с Всемирной продовольственной программой ООН (WFP), которая обеспечит дальнейшее распределение помощи среди наиболее уязвимых категорий населения, в частности беженцев в лагерях Дадааб и Какума.
Реализация проекта состоялась при содействии Словении и Австрии.
Официальная церемония передачи груза прошла в порту Момбаса с участием посла Украины в Кении Юрий Токарь, посла Словении (по совместительству в Кении) Кристина Рад, а также представителей WFP в Кении.
Украина продолжает реализацию инициативы Food from Ukraine в сотрудничестве с международными партнерами и структурами системы ООН, обеспечивая продовольственную поддержку странам, нуждающимся в гуманитарной помощи.
Заметим, что у Food from Ukraine была масштабирована программа Grain from Ukraine.