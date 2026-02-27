Кенія отримала першу партію продовольства в межах ініціативи Food from Ukraine

До Кенії прибула перша партія українського продовольства обсягом 2 618,15 тонни в межах гуманітарної ініціативи президента України Food from Ukraine. Загальний обсяг поставки перевищує 3 600 тонн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Міністерство закордонних справ.

Вантаж доставлено у координації з Всесвітня продовольча програма ООН (WFP), яка забезпечить подальший розподіл допомоги серед найбільш уразливих категорій населення, зокрема біженців у таборах Дадааб і Какума.

Реалізація проєкту відбулася за сприяння Словенія та Австрія.

Офіційна церемонія передачі вантажу пройшла в порту Момбаса за участі посла України в Кенії Юрій Токар, посла Словенії (за сумісництвом у Кенії) Крістіна Радей, а також представників WFP у Кенії.

Україна продовжує реалізацію ініціативи Food from Ukraine у співпраці з міжнародними партнерами та структурами системи ООН, забезпечуючи продовольчу підтримку країнам, що потребують гуманітарної допомоги.

Зауважимо, що у Food from Ukraine було масштабовано програму Grain from Ukraine.