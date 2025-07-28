У червні держборг України перевищив 184,84 млрд доларів – Мінфін

Загальний державний та гарантований державою борг України, станом на 30 червня 2025 року, становив 7,7 трлн гривень, або 184,84 млрд доларів США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Структура боргу

Згідно з оприлюдненими даними, левову частку боргу становить зовнішній борг, який сягнув 5 775,49 млрд грн (75,04% від загальної суми), або 138,70 млрд доларів США.

Внутрішній борг становить значно меншу частину – 1 921,46 млрд грн (24,96%), або 46,14 млрд доларів США.

Безпосередньо державний борг України на кінець червня 2025 року становив 7 402,52 млрд грн (96,18% від загальної суми), або 177,77 млрд доларів США.

З нього державний зовнішній борг склав 5 561,92 млрд грн (72,26%), або 133,57 млрд доларів США, а державний внутрішній борг – 1 840,61 млрд грн (23,91%), або 44,20 млрд доларів США.

Гарантований державою борг, який є меншою частиною загальної суми, становив 294,43 млрд грн (3,83%), або 7,07 млрд доларів США.

З них 213,57 млрд грн (2,77%), або 5,13 млрд доларів США, припадає на гарантований державою зовнішній борг, і 80,86 млрд грн (1,05%), або 1,94 млрд доларів США, – на внутрішній.

Збільшення боргу за червень 2025 року

В Мінфіні зазначили, що протягом червня 2025 року державний та гарантований державою борг України збільшився. У гривневому еквіваленті приріст склав 181,73 млрд грн, а в доларовому – 3,88 млрд доларів США. Це підкреслює динаміку зростання боргових зобов'язань країни, яка продовжує залучати фінансову допомогу для підтримки економіки та оборони.

Нагадаємо, що в травні 2025 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України сягнув 7,515 трильйона гривень, що еквівалентно 180,97 мільярда доларів США.