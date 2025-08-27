Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Читать на русском

Кожна шоста гривня бюджету йде на погашення та обслуговування держборгу

гривня
Як розподілялися доходи бюджету України: частка держборгу / Freepik

У першому півріччі 2025 року витрати на погашення й обслуговування державного та гарантованого державою боргу сягнули 510,9 млрд грн, що на чверть більше, ніж торік. Кожна шоста гривня бюджетних надходжень ішла саме на ці цілі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Рахункової палати.

Про державний борг 

Зазначається, що у першому півріччі 2025 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу збільшився на 10% і досяг 7,7 трлн грн.

Через зростання зовнішніх запозичень частка боргу в іноземній валюті піднялася з 74,7% до 76,9%, що робить державні фінанси більш вразливими до коливань курсу.

Як розраховується державний борг?

Як пояснили у Мінфіні, обсяг державного та гарантованого державою боргу розраховується у грошовій формі як непогашена номінальна вартість боргових зобов’язань у валюті кредиту (позики). Стан державного та гарантованого державою боргу визначається у гривнях та доларах США за курсом Національного банку України на останній день звітного періоду та включає операції за цей день.

Нагадаємо, загальний державний та гарантований державою борг України станом на 30 червня 2025 року становив 7,7 трлн гривень, або 184,84 млрд доларів США.

Автор:
Ольга Опенько