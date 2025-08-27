Каждая шестая гривна бюджета идет на погашение и обслуживание госдолга

В первом полугодии 2025 года расходы на погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга достигли 510,9 млрд грн, что на четверть больше, чем в прошлом. Каждая шестая гривна бюджетных поступлений шла именно на эти цели.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Счетной палаты.

О государственном долге

Отмечается, что в первом полугодии 2025 г. общий объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 10% и достиг 7,7 трлн грн.

Из-за роста внешних заимствований доля долга в иностранной валюте поднялась с 74,7% до 76,9%, что делает государственные финансы более уязвимыми к колебаниям курса.

Как рассчитывается государственный долг?

Как пояснили в Минфине, объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (ссуды). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка на последний день отчетного периода и включает операции за этот день.

Напомним, общий государственный и гарантированный государством долг Украина по состоянию на 30 июня 2025 года составила 7,7 трлн гривен, или 184,84 млрд долларов США.