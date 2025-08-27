Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,40

--0,03

EUR

48,27

--0,21

Наличный курс:

USD

41,39

41,32

EUR

48,25

48,10

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Каждая шестая гривна бюджета идет на погашение и обслуживание госдолга

гривна
Как распределялись доходы бюджета Украины: доля госдолга / Freepik

В первом полугодии 2025 года расходы на погашение и обслуживание государственного и гарантированного государством долга достигли 510,9 млрд грн, что на четверть больше, чем в прошлом. Каждая шестая гривна бюджетных поступлений шла именно на эти цели.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Счетной палаты.

О государственном долге

Отмечается, что в первом полугодии 2025 г. общий объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 10% и достиг 7,7 трлн грн.

Из-за роста внешних заимствований доля долга в иностранной валюте поднялась с 74,7% до 76,9%, что делает государственные финансы более уязвимыми к колебаниям курса.

Как рассчитывается государственный долг?

Как пояснили в Минфине, объем государственного и гарантированного государством долга рассчитывается в денежной форме как непогашенная номинальная стоимость долговых обязательств в валюте кредита (ссуды). Состояние государственного и гарантированного государством долга определяется в гривнах и долларах США по курсу Национального банка на последний день отчетного периода и включает операции за этот день.

Напомним, общий государственный и гарантированный государством долг Украина по состоянию на 30 июня 2025 года составила 7,7 трлн гривен, или 184,84 млрд долларов США.

Автор:
Ольга Опенько