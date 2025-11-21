Ринки зростають: українські акції, облігації та ВВП-варанти подорожчали після анонсу мирного плану США

Українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE) продемонстрували значне зростання після появи подробиць нового мирного плану США.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Індекс WIG-Ukraine, який зріс на 2,43% у середу-четвер після перших новин про мирний план США, у першій половині дня в п’ятницю додав ще 3,86%, досягнувши позначки 536,04 пункти.

Це найвище значення індексу з початку вересня. Примітно, що зростання українських акцій відбулося на тлі падіння основного індексу біржі WIG20 на 1,88%.

Акції агросектору та енергетики

Активний ріст продемонстрували ключові українські компанії, які котируються на WSE. Згідно з даними біржі станом на середину дня, зафіксовано таке подорожчання:

Акції найбільшого виробника цукру в країні "Астарта" та компанії Milkiland збільшилися на 2,27% кожна.

та компанії збільшилися на 2,27% кожна. Акції агрохолдингів KSG-Agro зросли на 6,70%, ІМК – на 3,64%, а "Агротон" – на 1,94%.

зросли на 6,70%, – на 3,64%, а – на 1,94%. Акції найбільшого українського виробника олії, агрохолдингу "Кернел" , хоч і не входять до складу індексу WIG-Ukraine, додали 4,58%.

, хоч і не входять до складу індексу WIG-Ukraine, додали 4,58%. Навіть акції Coal Energy з шахтами, робота яких зупинена через війну, виросли в ціні на 4,62%.

Реакція на Лондонській біржі та зростання ВВП-варантів

На Лондонській біржі (LSE), де вплив роздрібних інвесторів є меншим, акції гірничорудної компанії Ferrexpo подорожчали на 3,56%. Водночас акції найбільшого українського виробника курятини, агрохолдингу МХП, трохи подешевшали – на 0,36%.

Щодо єврооблігацій, їхній курс у четвер зріс в середньому на 0,9-1,6%, причому окремі випуски, що торгуються, наприклад, на Франкфуртській біржі, подорожчали більш ніж на 4%.

Крім того, на Франкфуртській біржі ВВП-варанти зросли в ціні у п’ятницю на 1,86%, досягнувши 90,2% від номіналу. Цей показник є найвищим значенням із кінця ще довоєнного 2021 року.

Мирний план США

Нагадаємо, Трамп схвалив новий план миру між Росією та Україною, який складається із 28 пунктів. За даними NBC, над цим планом працювали спецпосланець Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та зять американського президента Джаред Кушнер.

Цей новий мирний план передбачає відмову Києва від частини території та певних видів озброєння, повідомляє Reuters. За словами двох обізнаних із ситуацією джерел, США дали сигнал Зеленському, що Україна повинна погодитися на розроблену Вашингтоном рамкову угоду щодо завершення війни.

Європейські країни виступили проти підтриманого США мирного плану, який вимагатиме від України відмовитися від більшої кількості територій та частково роззброїти свою армію. Союзники давно вважають такі умови рівносильними капітуляції.