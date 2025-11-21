Рынки растут: украинские акции, облигации и ВВП-варранты подорожали после анонса мирного плана США

Украинские акции на Варшавской фондовой бирже (WSE) продемонстрировали значительный рост после публикаций подробностей нового мирного плана США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Индекс WIG-Ukraine, выросший на 2,43% в среду-четверг после первых новостей о мирном плане США, в первой половине дня в пятницу прибавил еще 3,86%, достигнув отметки 536,04 пункта.

Это самое высокое значение индекса с начала сентября. Примечательно, что рост украинских акций случился на фоне падения основного индекса биржи WIG20 на 1,88%.

Акции агросектора и энергетики

Активный рост продемонстрировали ключевые украинские компании, котируемые на WSE. Согласно данным биржи по состоянию на середину дня, зафиксировано следующее удорожание:

Акции крупнейшего производителя сахара в стране Астарта и компании Milkiland увеличились на 2,27% каждая.

Акции агрохолдингов KSG-Agro выросли на 6,70%, ИМК – на 3,64%, а "Агротон" – на 1,94%.

Акции крупнейшего украинского производителя масла, агрохолдинга "Кернел" , хоть и не входят в состав индекса WIG-Ukraine, прибавили 4,58%.

Даже акции Coal Energy с шахтами, работа которых остановлена из-за войны, выросли в цене на 4,62%.

Реакция на Лондонской бирже и рост ВВП-варрантов

На Лондонской бирже (LSE), где влияние розничных инвесторов меньше, акции горнорудной компании Ferrexpo подорожали на 3,56%. В то же время акции крупнейшего украинского производителя курятины, агрохолдинга МХП, немного подешевели – на 0,36%.

По еврооблигациям их курс в четверг вырос в среднем на 0,9-1,6%, причем отдельные торгуемые выпуски, например, на Франкфуртской бирже, подорожали более чем на 4%.

Кроме того, на Франкфуртской бирже ВВП-варранты выросли в цене в пятницу на 1,86%, достигнув 90,2% от номинала. Этот показатель является самым высоким с конца еще довоенного 2021 года.

Мирный план США

Напомним, Трамп одобрил новый план мира между Россией и Украиной, состоящий из 28 пунктов. По данным NBC, над этим планом работали спецпосланник Трампа Стив Виткофф, вице-президент США Джей Ди Венс, государственный секретарь Марко Рубио и зять американского президента Джаред Кушнер.

Этот новый мирный план предусматривает отказ Киева от части территории и определенных видов вооружения . Reuters. По словам двух осведомленных с ситуацией источников, США дали сигнал Зеленскому, что Украина должна согласиться на разработанное Вашингтоном рамочное соглашение по завершению войны.

Европейские страны выступили против поддержанного США мирного плана, который потребует от Украины отказаться от большего количества территорий и частично разоружить свою армию. Союзники давно считают такие условия равносильными капитуляции.