Украинские акции после разговора Трампа и Путина стремительно растут

Индекс украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) WIG-Ukraine 17 октября вырос на 5,43% — до 507,91 пункта после объявленной накануне вечером договоренности о встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Будапеште, в то время как основной индекс биржи W1.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Курс акций украинских компаний

Согласно данным WSE, по состоянию на 12.45 курс акций крупнейшего в стране производителя сахара "Астарта" вырос на 3,45%, Milkiland - на 13,26%, агрохолдингов ИМК, "Агротон" и KSG-Agro - на 5,91%, 4,65% и 2,68% соответственно.

Акции крупнейшего украинского производителя масла – агрохолдинга "Кернел" прибавили 2,47%, Coal Energy – на 17,02%.

На Лондонской бирже (LSE) курс акций горнорудной компании Ferrexpo взлетел на 10,08%, тогда как акции крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП после небольшого роста в начале торгов затем подешевели на 3,06%.

Что с еврооблигациями

Что касается еврооблигаций, то на Франкфуртской бирже после нескольких дней роста их курса на фоне ожидания встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, некоторые бумаги подорожали, а некоторые и подешевели в диапазоне 1,5%.

ВВП-варранты, подорожавшие на этой неделе до уровня конца февраля этого года, в пятницу в начале торгов снизился на 0,37% - до 81,35% от условного номинала.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал проведенный в 16 октября разговор с президентом РФ Владимиром Путиным очень продуктивным и сообщил о запланированных предстоящих встречах. Сначала пройдут переговоры советников высокого уровня, а затем Трамп и Путин встретятся лично в Будапеште.

Горки с украинскими ценными бумагами

Отметим, WIG-Ukraine в первый день войны 24 февраля 2022 года провалился с 574,37 пункта до 361,98 пункта, а в мае 2024 года опустился ниже 200 пунктов.

После победы Дональда Трампа осенью прошлого года он сначала вырос примерно с 240 пунктов до 350 пунктов, а с середины февраля на новостях о начале переговоров о мире подскочил до 640-650 пунктов.

Но после потери оптимизма по поводу быстрого достижения мирного соглашения упал на 6,88% – до 531,24 пункта.