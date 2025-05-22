Акции украинских компаний и евробонды стремительно падают после разговора Трампа с Путиным

Индекс украинских акций на Варшавской фондовой бирже (WSE) WIG-Ukraine упал на 6,88% — до 531,24 пункта на все большем пессимизме относительно возможного достижения мира после разговора президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Курс акций украинских компаний

Согласно данным WSE, курс акций крупнейшего отечественного производителя сахара " Астарты " снизился на 7,76%, агрохолдингов "ИМК" и "Агротон" – на 3,30% и 7,48%, Milkiland – на 2,28%, KSG-Agro – на 0,32%.

Только акции крупнейшего украинского производителя масла – агрохолдинга "Кернел" выросли в цене на 1,54%.

Кроме того, динамика украинских акций на WSE 21 мая была намного хуже динамики всего польского рынка: индекс WIG снизился за день на 0,95%, а WIG40 – на 0,22%.

На Лондонской бирже курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП снизился на 0,36%, а горнорудной компании Ferrexpo – на 5,23%.

Еврооблигации дешевеют

Что касается еврооблигаций, то на Франкфуртской бирже 21 мая они еще подешевели на 0,5-1,7%: облигации-2029 котируются около 62,72% от номинала, облигации-2036 — 48,57%, тогда как курс ВВП-варранты снизился на 0,1%.

Горки с украинскими ценными бумагами

Отметим, WIG-Ukraine в первый день войны 24 февраля 2022 года провалился с 574,37 пункта до 361,98 пункта, а в мае 2024 года опустился ниже 200 пунктов.

После победы Дональда Трампа осенью прошлого года он сначала вырос примерно с 240 пунктов до 350 пунктов, а с середины февраля на новостях о начале переговоров о мире подскочил до 640-650 пунктов. Но после потери оптимизма по поводу быстрого достижения соглашения упал до 508,45 пунктов в начале апреля.

К концу позапрошлой недели на новостях об улучшении отношений Украины с США и объявлениях России о временном прекращении огня WIG-Ukraine подрос до 590 пунктов .