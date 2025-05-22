Акції українських компаній та євробонди стрімко падають після розмови Трампа з Путіним

Індекс українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) WIG-Ukraine впав на 6,88% – до 531,24 пунктів на все більшому песимізмі щодо можливого досягненню миру після розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Курс акцій українських компаній

Згідно з даними WSE, курс акцій найбільшого вітчизняного виробника цукру "Астарти" знизився на 7,76%, агрохолдингів "ІМК" та "Агротон" - на 3,30% і 7,48%, Milkiland – на 2,28%, KSG-Agro - на 0,32%.

Тільки акції найбільшого українського виробника олії – агрохолдингу "Кернел зросли в ціні на 1,54%.

Крім того, динаміка українських акцій на WSE 21 травня була набагато гіршою за динаміку всього польського ринку: індекс WIG знизився за день на 0,95%, а WIG40 – на 0,22%.

На Лондонській біржі курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП знизився на 0,36%, а гірничорудної компанії Ferrexpo – на 5,23%.

Єврооблігації дешевшають

Щодо єврооблігацій, то на Франкфуртській біржі 21 травня вони ще подешевшали на 0,5-1,7%: облігації-2029 котируються близько 62,72% від номіналу, облігації-2036 – 48,57%, тоді як курс ВВП-варанти знизився на 0,1% – до 74,53% від умовного номіналу.

Гірки з українськими цінними паперами

Зауважимо, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2022 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів.

Після перемоги Дональда Трампа восени минулого року він спочатку зріс приблизно з 240 пунктів до 350, а з середини лютого на новинах про початок переговорів про мир підскочив до 640-650 пунктів. Але після втрати оптимізму щодо швидкого досягнення угоди впав до 508,45 пунктів на початку квітня.

До кінця позаминулого тижня на новинах про покращення стосунків України з США та оголошеннях Росії про тимчасове припинення вогню WIG-Ukraine підріс до 590 пунктів. Після оголошення планів про перемовини у Стамбулі й можливе більш довгострокове припинення вогню індекс досяг на початку минулого тижня майже 625 пунктів та після цього став опускатися разом із таненням оптимізму щодо перспектив швидкого завершення війни.