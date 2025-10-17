Українські акції після розмови Трампа та Путіна стрімко зростають

Індекс українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) WIG-Ukraine 17 жовтня зріс на 5,43% – до 507,91 пункту після оголошеної напередодні ввечері домовленості про зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті, тоді як основний індекс біржі WIG20 знизився на 1,81%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Курс акцій українських компаній

Згідно з даними WSE, станом на 12:45 курс акцій найбільшого в країні виробника цукру "Астарта" виріс на 3,45%, Milkiland – на 13,26%, агрохолдингів ІМК, "Агротон" та KSG-Agro – на 5,91%, 4,65% та 2,68% відповідно.

Акції найбільшого українського виробника олії – агрохолдингу "Кернел" додали 2,47%, Coal Energy – на 17,02%.

Натомість на Лондонській біржі (LSE) курс акцій гірничорудної компанії Ferrexpo злетів на 10,08%, тоді як акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП після невеличкого зростання на початку торгів потім подешевшали на 3,06%.

Що з єврооблігаціями

Щодо єврооблігацій, то на Франкфуртській біржі після кількох днів зростання їх курсу на тлі очікування зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським деякі папери подорожчали, а деякі й подешевшали в діапазоні 1,5%.

ВВП-варанти, які цього тижня такого подорожчали до рівня кінця лютого цього року, у п’ятницю на початку торгів знизився на 0,37% – до 81,35% від умовного номіналу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав проведену в 16 жовтня розмову з президентом РФ Володимиром Путіним дуже продуктивною і повідомив про заплановані майбутні зустрічі. Спершу відбудуться переговори радників високого рівня, а потім Трамп та Путін зустрінуться особисто в Будапешті.

Гірки з українськими цінними паперами

Зауважимо, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2022 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів.

Після перемоги Дональда Трампа восени минулого року він спочатку зріс приблизно з 240 пунктів до 350, а з середини лютого на новинах про початок переговорів про мир підскочив до 640-650 пунктів.

Але після втрати оптимізму щодо швидкого досягнення мирної угоди впав на 6,88% – до 531,24 пунктів.