Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

--0,12

EUR

48,52

--0,01

Готівковий курс:

USD

41,75

41,65

EUR

48,95

48,74

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українські акції після розмови Трампа та Путіна стрімко зростають

біржа
Індекс українських акцій на WSE зранку в п’ятницю підскочив на 5,4% / Depositphotos

Індекс українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) WIG-Ukraine 17 жовтня зріс на 5,43% – до 507,91 пункту після оголошеної напередодні ввечері домовленості про зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним у Будапешті, тоді як основний індекс біржі WIG20 знизився на 1,81%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Курс акцій українських компаній

Згідно з даними WSE, станом на 12:45 курс акцій найбільшого в країні виробника цукру "Астарта" виріс на 3,45%, Milkiland – на 13,26%, агрохолдингів ІМК, "Агротон" та KSG-Agro – на 5,91%, 4,65% та 2,68% відповідно.

Акції найбільшого українського виробника олії – агрохолдингу "Кернел" додали 2,47%, Coal Energy – на 17,02%.

Натомість на Лондонській біржі (LSE) курс акцій гірничорудної компанії Ferrexpo злетів на 10,08%, тоді як акції найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП після невеличкого зростання на початку торгів потім подешевшали на 3,06%.

Що з єврооблігаціями

Щодо єврооблігацій, то на Франкфуртській біржі після кількох днів зростання їх курсу на тлі очікування зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським деякі папери подорожчали, а деякі й подешевшали в діапазоні 1,5%.

ВВП-варанти, які цього тижня такого подорожчали до рівня кінця лютого цього року, у п’ятницю на початку торгів знизився на 0,37% – до 81,35% від умовного номіналу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав проведену в 16 жовтня розмову з президентом РФ Володимиром Путіним дуже продуктивною і повідомив про заплановані майбутні зустрічі. Спершу відбудуться переговори радників високого рівня, а потім Трамп та Путін зустрінуться особисто в Будапешті.

Гірки з українськими цінними паперами

Зауважимо, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2022 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів.

 Після перемоги Дональда Трампа восени минулого року він спочатку зріс приблизно з 240 пунктів до 350, а з середини лютого на новинах про початок переговорів про мир підскочив до 640-650 пунктів.

Але після втрати оптимізму щодо швидкого досягнення мирної угоди впав на 6,88% – до 531,24 пунктів. 

Автор:
Світлана Манько