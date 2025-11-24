Без акциза на солодку воду. Гетманцев анонсував складні рішення у новому меморандумі з МВФ

Міжнародний валютний фонд поки що не вимагатиме від України запровадження акцизу на солодкі напої, який уряд заклав в доходи державного бюджету у 2026 році. Але рішення у новому меморандумі будуть непростими.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зауважив, що провів ще одну зустріч з колегами з МВФ, під час якої обговорили складні рішення, які вони розробили разом з Міністерством фінансів та урядом.

"Деякі пропозиції — як акциз на солодку воду — поки що вдалося зняти. Однак, дійсно рішення будуть непрості", - наголосив Гетманцев.

Він нагадав, що наразі Україна дуже залежна від допомоги партнерів, яка вся завʼязана на програмі з МВФ.

Попередню свою зустріч із представниками МВФ Гетманцев назвав найскладнішою за весь час.

Представники МВФ через корупційний скандал в енергетиці відкрито заявляють про втрату довіри до української влади під час перемовин про нову програму співпраці.

Гетманцев розповів, що буде у новому меморандумі з МВФ

Раніше Гетманцев розповів, що МВФ у новому меморандумі вимагатиме від української влади реальних реформ, але підвищення основних податків у 2026 році не буде, так як це стимулюватиме бізнес переходить у "тінь".

Нардеп зауважив, що новий меморандум з МВФ міститиме жорсткі заходи з реформування фінансової системи, фіскалізації, мінімізації схем з ухилення сплати податків. При цьому МВФ пропонує Україні програму фінансування загальним обсягом близько $8 мільярдів, розраховану на чотири роки.

Про нову програму МВФ

МВФ наразі утримується від коментарів щодо конкретних деталей можливої майбутньої програми з Україною.

Нова програма співпраці з МВФ буде розрахована на чотири роки (з 2026-го по 2029 рік).

МВФ переконав уряд України переглянути дефіцит фінансування до кінця 2027 року. Наразі озвучується сума у 65 млрд доларів.

Враховуючи те, що термін дії кредитної програми МВФ на суму близько 16 мільярдів доларів закінчується у 2027 році, але терміни завершення війни досі невизначені, уряд України планує обговорити новий план фінансування. Україна очікує на продовження та, ймовірно, збільшення фінансової підтримки

Переговори щодо наступного пакету фінансування можуть виявитися складними, оскільки МВФ потребує гарантій від союзників України, що вони почнуть використовувати заморожені російські активи для забезпечення фінансової допомоги.

МВФ висловлював стурбованість щодо низки бюджетних заходів України на тлі початку переговорів щодо нового чотирирічного кредитного пакету, який може сягнути $8 мільярдів. Зокрема, фонд турбують податкові пільги для бізнесу, а також пропозиція про безкоштовний проїзд залізницею.

Зокрема, МВФ: