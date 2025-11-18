Гетманцев розповів, що буде у новому меморандумі з МВФ та яких податкових змін очікувати

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у новому меморандумі вимагатиме від української влади реальних реформ, але підвищення основних податків у 2026 році не буде, так як це стимулюватиме бізнес переходить у "тінь".

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час виступу на GET Business Festival 2025, організатором якого виступає Delo.ua.

Що вимагатиме від України МВФ

Нардеп розповів, що наразі невідомо, які вимоги виставлятиме МВФ у новому меморандумі. Перемовини з місією МВФ щодо програми кредитування наразі тривають, а їхній результат очікується найближчими місяцями.

Гетманцев переконаний, що у документі будуть вимоги щодо реальних реформ, а не їхньої імітації, та заходи з детінізації економіки.

"Ми дуже багато говоримо про детінізацію, однакова сплата податків всіма громадянами. Як це здійснити на рівні законодавства, ми знаємо", – наголосив Гетманцев.

Нардеп додав, що новий меморандум з МВФ міститиме жорсткі заходи з реформування фінансової системи, фіскалізації, мінімізації схем з ухилення сплати податків. При цьому МВФ пропонує Україні програму фінансування загальним обсягом близько $8 мільярдів, розраховану на чотири роки.

Підвищення податків не буде

"Підвищення податків в наступному році не розглядається, так як, маючи половину економіки у "тіні", цей захід, навпаки, стимулюватиме підприємців переходити у "тінь". Будь-яка розмова про підвищення податків буде доречною лише тоді, коли уряд виконає всі заходи з детінізації бізнесу", – підкреслив очільник податкового комітету парламенту.

Крім того, Гетманцев не бачить додаткового ресурсу від підвищення податків, так як дефіцит бюджету значний, який не перекрити збільшенням надходжень від оподаткування.

Яких податкових змін очікувати

Що стосується змін, то нардеп нагадав, що Верховна Рада розгляне законопроєкт про оподаткування цифрових платформ (так званий "податок на OLX).

"Ми з ринком домовилися про компромісний документ. Цифрові платформи будуть податковими агентами щодо тих платежів, які здійснюють фізичні особи. Також очікуються точкові зміни у оподаткуванні прибутку підприємств у частині імплементації європейських директив", – зауважив нардеп.

Крім того, як розповів Гетманцев, Верховна Рада у 2026 році планує прийняти новий Митний кодекс.