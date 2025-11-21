Україна запускає нову програму EFF із МВФ для структурних реформ та корпоративного управління

17 листопада Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев провів зустріч з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Основною темою обговорення стала нова Програма розширеного фінансування (EFF) для України, яка передбачає проведення структурних реформ у податковій політиці, корпоративному управлінні, системі закупівель та інших сферах економіки.

Міністр зазначив, що окрему увагу було приділено мобілізації капіталу, частині програми детінізації економіки. Український уряд разом із МВФ опрацьовує механізми, які стимулюватимуть бізнес легально інвестувати кошти в країну та отримувати гарантії захисту активів.

При цьому фахівці аналізують досвід інших держав у впровадженні подібних заходів.

Соболев також підкреслив важливість оновлення корпоративного управління у держкомпаніях, зокрема на прикладі "Енергоатома". План дій передбачає зміну державних представників у наглядових радах, проведення конкурсів на посади генеральних директорів та незалежних членів рад, оновлення статутів і процедур комітету з номінацій, а також підготовку відповідного закону.

Наступним етапом реформи стане централізація функцій наглядових рад та забезпечення прозорої фінансової звітності й незалежного аудиту навіть під час війни.

"Все це важливі кроки для модернізації економіки та відновлення країни. Нова програма EFF має стати важливим сигналом довіри міжнародних партнерів та інвесторів до України", - наголосив Міністр.

Кілька днів у Києві відбулася зустріч команди уряду та НБУ з місією Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм. Ключовим питанням стало обговорення нової Програми розширеного фінансування на період 2026–2029 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МВФ пропонує Україні нову програму фінансування на близько $8 млрд.Як зазначила голова комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа, хоча ця сума нижча за очікувану та необхідну, схвалення програми МВФ є вирішальною умовою для залучення коштів від інших міжнародних партнерів, включно з репараційним кредитом.