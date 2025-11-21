Украина запускает новую программу EFF с МВФ для структурных реформ и корпоративного управления

17 ноября Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев провел встречу с миссией Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гевином Греем.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.

Основной темой обсуждения стала новая Программа расширенного финансирования (EFF) для Украины, предусматривающая проведение структурных реформ в налоговой политике, корпоративном управлении, системе закупок и других сферах экономики.

Министр отметил, что особое внимание было уделено мобилизации капитала, части программы детенизации экономики. Украинское правительство вместе с МВФ прорабатывает механизмы, стимулирующие бизнес легально инвестировать средства в страну и получать гарантии защиты активов.

При этом специалисты анализируют опыт других государств по внедрению подобных мер.

Соболев также подчеркнул важность обновления корпоративного управления в госкомпаниях, в том числе на примере "Энергоатома". План действий предусматривает смену государственных представителей в наблюдательных советах, проведение конкурсов на должности генеральных директоров и независимых членов советов, обновление уставов и процедур комитета по номинациям, а также подготовку соответствующего закона.

Следующим этапом реформы станет централизация функций наблюдательных советов и обеспечение прозрачной финансовой отчетности и независимого аудита даже во время войны.

"Все это важные шаги по модернизации экономики и восстановлению страны. Новая программа EFF должна стать важным сигналом доверия международных партнеров и инвесторов к Украине", - подчеркнул Министр.

Несколько дней в Киеве прошла встреча команды правительства и НБУ с миссией Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гевином Греем. Ключевым вопросом стало обсуждение новой Программы расширенного финансирования на период 2026-2029 годов.

Напомним, ранее сообщалось, что МВФ предлагает Украине новую программу финансирования на около $8 млрд. Как отметила председатель комитета ВР по бюджету Роксолана Подласа, хотя эта сумма ниже ожидаемой и необходимой, одобрение программы МВФ является решающим условием для привлечения средств от других международных партнеров, включая репарационный кредит.