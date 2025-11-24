Без акциза на сладкую воду. Гетманцев анонсировал сложные решения в новом меморандуме с МВФ

Международный валютный фонд пока не потребует от Украины введения акциза на сладкие напитки, который правительство заложило в доходы государственного бюджета в 2026 году. Но решения в новом меморандуме будут непростыми.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он отметил, что провел еще одну встречу с коллегами из МВФ, в ходе которой обсудили сложные решения, которые они разработали вместе с Министерством финансов и правительством.

"Некоторые предложения - как акциз на сладкую воду - пока удалось снять. Однако действительно решения будут непростые", - подчеркнул Гетманцев.

Он напомнил, что Украина сейчас очень зависима от помощи партнеров, которая вся завязана на программе с МВФ.

Предыдущую свою встречу с представителями МВФ Гетманцев назвал самой сложной за все время.

Представители МВФ из-за коррупционного скандала в энергетике открыто заявляют о потере доверия к украинским властям во время переговоров о новой программе сотрудничества.

Гетманцев рассказал, что будет в новом меморандуме с МВФ

Ранее Гетманцев рассказал, что МВФ в новом меморандуме потребует от украинских властей реальных реформ, но повышения основных налогов в 2026 году не будет, так как это будет стимулировать бизнес переходит в "тень".

Нардеп отметил, что новый меморандум с МВФ будет содержать жесткие меры по реформированию финансовой системы, фискализации, минимизации схем по уклонению от уплаты налогов. При этом МВФ предлагает Украине программу финансирования общим объемом около $8 миллиардов, рассчитанную на четыре года.

О новой программе МВФ

МВФ пока воздерживается от комментариев по поводу конкретных деталей возможной будущей программы с Украиной.

Новая программа сотрудничества с МВФ будет рассчитана на четыре года (с 2026 по 2029 год).

МВФ убедил правительство Украины пересмотреть дефицит финансирования до конца 2027 года. Озвучивается сумма в 65 млрд долларов.

Учитывая, что срок действия кредитной программы МВФ на сумму около 16 миллиардов долларов истекает в 2027 году, но сроки завершения войны до сих пор не определены, правительство Украины планирует обсудить новый план финансирования. Украина ожидает продолжения и, вероятно, увеличения финансовой поддержки

Переговоры по следующему пакету финансирования могут оказаться сложными, поскольку МВФ нуждается в гарантиях от союзников Украины, что они начнут использовать замороженные российские активы для обеспечения финансовой помощи.

МВФ выражал обеспокоенность рядом бюджетных мер Украины на фоне начала переговоров по новому четырехлетнему кредитному пакету, который может достичь $8 миллиардов. В частности, фонд беспокоят налоговые льготы для бизнеса, а также предложение о бесплатном проезде по железной дороге.

В частности, МВФ: