Банкомати підкріплюються готівкою без обмежень. Голова Нацбанку звернувся до громадян

Правління Національного банку перебуває на робочих місцях і працює, щоб банківська система функціонувала безперебійно на тлі воєнного стану, повідомив голова регулятора Кирило Шевченко. І додавши, що в таку годину варто зберігати спокій.

Він запевнив, що Національний банк і банківська система працюють у звичайному режимі. НБУ вживає всіх необхідних заходів для забезпечення фінансової стабільності та максимального забезпечення діяльності Збройних сил України та об'єктів критичної інфраструктури.

"Нацбанк оперативно ухвалив постанову, якою передбачивши, що банки сьогодні відкриваються та продовжують роботу з урахуванням потрібних обмежень для того, щоб життя і здоров'я людей було забезпечено", - зазначив він.

Національний банк не обмежує жодних безготівкових операцій, але обмежує зняття готівки зі рахунок клієнта до 100 тис. грн на день (без урахування виплати зарплати та соціальних виплат). Ця сума – цілком достатня для задоволення потреб громадян.

Паралельно НБУ заборонив видачу клієнтам фінустанов готівки зі счетів в іноземній валюті, крім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів або завдань Кабміну. Платежі українського уряду здійснюються без обмежень.

"Банкомати підкріплюються готівкою без обмежень. НБУ забезпечує банківську систему готівкою без обмежень. Банкам прошу забезпечити доступ до сейфових ящиків у безперебійному режимі" , – додав Кирило Шевченко.

Регулятор підтримує ліквідність банківської системи шляхом рефінансування банків без обмежень. На міжбанку припинені операції, крім продажу іноземної валюти. Також НБУ увів мораторій на здійснення транскордонних валютних платежів, крім ключових наразі установ.

"Було вирішено відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на потреби армії України. Його реквізити буде повідомлено всім найближчим часом", – повідомив голова регулятора.

Наостанок він закликав банківську спільноту забезпечити роботу банківських відділень та безперешкодного доступу до банкоматів.