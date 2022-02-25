Банкомати підкріплюються готівкою без обмежень. Голова Нацбанку звернувся до громадян

Правління Національного банку перебуває на робочих місцях і працює, щоб банківська система функціонувала безперебійно на тлі воєнного стану, повідомив голова регулятора Кирило Шевченко. І додав, що у такий час варто зберігати спокій.

Він запевнив, що Національний банк і банківська система працюють у звичному режимі. НБУ вживає всіх необхідних заходів для забезпечення фінансової стабільності та максимального забезпечення діяльності Збройних сил України і об’єктів критичної інфраструктури.

"Нацбанк оперативно прийняв постанову, якою передбачив, що банки сьогодні відкриваються та продовжують роботу з урахуванням необхідних обмежень задля того, щоб життя і здоров'я людей було забезпечено", – наголосив він.

Національний банк не обмежує жодних безготівкових операцій, але обмежує зняття готівки з рахунку клієнта до 100 тис. грн у день (без урахування виплати зарплати та соціальних виплат). Ця сума – цілком достатня для задоволення потреб громадян.

Паралельно НБУ заборонив видачу клієнтам фінустанов готівки з рахунків в іноземній валюті, окрім підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів або завдань Кабміну. Платежі українського уряду здійснюються без обмежень.

"Банкомати підкріплюються готівкою без обмежень. НБУ забезпечує банківську систему готівкою без обмежень. Банкам прошу забезпечити доступ до сейфових скриньок у безперебійному режимі", – додав Кирило Шевченко.

Регулятор підтримує ліквідність банківської системи шляхом рефінансування банків без обмежень. На міжбанку призупинені операції, окрім продажу іноземної валюти. Також НБУ увів мораторій на звершення транскордонних валютних платежів, крім ключових наразі установ.

"Було вирішено відкрити спеціальний рахунок для збору коштів на потреби армії України. Його реквізити буде повідомлено усім у найближчий час", – повідомив голова регулятора.

Наостанок він закликав банківську спільноту забезпечити роботу банківських відділень та безперешкодного доступу до банкоматів.