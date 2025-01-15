63 банкноти на людину: готівковий обіг в Україні зріс на 7,6%

У 2024 році обсяг готівки в обігу в Україні збільшився на 7,6% (або на 58,0 млрд гривень) і станом на 1 січня 2025 року досяг 822,4 млрд гривень.

Про це повідомили в пресслужбі НБУ.

Темпи зростання залишилися помірними та були співставними з показниками 2023 року, що свідчить про поступову адаптацію громадян і бізнесу до умов повномасштабної війни.

Загалом у готівковому обігу перебуває 2,6 млрд банкнот на суму 814,3 млрд гривень та 14,8 млрд монет (без урахування пам’ятних і інвестиційних) на суму 7,96 млрд гривень. На одного жителя України на початок 2025 року припадало 63 банкноти та 186 монет, що трохи менше, ніж на початок 2024 року (66 банкнот і 177 монет).

Найпоширенішими в обігу залишаються банкноти номіналом 500 гривень, які складають 27,3% від загальної кількості банкнот, та монети номіналом 10 копійок, що становлять 27,8% усіх монет. Найменше в обігу банкнот номіналом 50 гривень (4,4%) та монет номіналом 10 гривень (1,8%).

Найбільше скорочення зафіксовано серед банкнот номіналом 200 гривень, кількість яких зменшилася на 24,5% через активне заміщення їх банкнотами номіналом 1 000 гривень і вилучення старих зразків. Також значно скоротилася кількість банкнот номіналів 10 та 5 гривень – на 15% та 11% відповідно – через їхню заміну на відповідні монети.

Які монети найчастіше зустрічаються в обігу

Протягом року спостерігався найбільший приріст у кількості монет номіналом 5 і 10 гривень, які зросли на 27% та 33% відповідно. Це пояснюється політикою Національного банку України (НБУ), який продовжує поступово вилучати з обігу банкноти номіналів 1, 2, 5 та 10 гривень, замінюючи їх на монети, що мають довший термін служби.

Кількість монет номіналом 25 копійок зменшилася на 0,1%, оскільки ці монети вилучаються з обігу як неплатіжні. Водночас продовжує зростати попит на банкноти номіналом 1 000 гривень, що є наслідком війни, адже люди віддають перевагу більшим номіналам для зберігання заощаджень.

Рівень підроблення гривневих банкнот залишається низьким

З початку повномасштабної війни рівень підроблення банкнот гривні залишається низьким – близько 2,1 підробленої купюри на один мільйон справжніх за підсумками 2023 року.

Найчастіше у 2023 році в Україні підробляли банкноти старого зразка, зокрема абсолютна більшість (93%) вилучених з обігу підробок припадала на банкноти трьох номіналів: 200 гривень (61% від загальної кількості вилучених підробок та 41% від їхньої загальної суми), 500 гривень (24% та 41% відповідно) та 100 гривень (8% та 3% відповідно).