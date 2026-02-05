Заступниця голови наглядової ради "Нафтогазу" Наталія Бойко завершила роботу: що відомо

Наталія Бойко повідомила про завершення роботи на посаді заступниці голови наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляє Delo.ua, про це вона написала у своєму Facebook.

Основні досягнення

"Три роки в умовах повномасштабної війни, сумарно 5 років мого життя – дуже різних періодів. Сьогодні я дивлюся на компанію з величезною повагою, любовʼю і вдячністю до наших неймовірних людей", – зауважила Бойко.

Одним з напрямків роботи "Нафтогазу", на який вона звернула увагу, була диверсифікація постачання газу.

"Минулого року "Нафтогаз" імпортував 5,7 млрд куб. м газу, з них понад 600 млн куб м – американський LNG у партнерстві з польською компанією Orlen. У 2026 році очікується 1 млрд куб. м LNG. Укладено угоди з грецькими компаніями Atlantic See та DEPA Commercial для довгострокового постачання через Вертикальний коридор. Уперше закуплено азербайджанський газ від компанії SOCAR та успішно протестовано Трансбалканський коридор", – підбила підсумки Бойко.

Вона також назвала історичною угоду з ЄБРР на відновлюваний кредит у 500 млн євро, вказавши, що це найбільший проєкт банку в Україні, й уперше "Нафтогазу" кредит було надано під гарантію ЄС без потреби державної гарантії України. Бойко переконана, що це є чітким сигналом міжнародної довіри. Всього, за її словами, "Нафтогаз" з партнерами покрив 90% потреб у фінансуванні імпорту газу.

Крім того, останні роки для "Нафтогазу" вона назвала серйозним тестом на міцність в умовах постійних і потужних обстрілів РФ, коли "не витримувало обладнання, але напругу завжди витримували люди".

"Навіть в умовах війни державний "Нафтогаз" минулого року пробурив 140 свердловин, що є одним із найвищих показників у Європі. Україна продовжує розвідку нових родовищ, інвестує та готова залучати міжнародних партнерів із їхніми технологіями та експертизою", – підкреслила Бойко.

Водночас вона звернула увагу, що виклики, з якими працювала нинішня наглядова рада "Нафтогазу", можна і треба розбирати в навчальних кейсах.

Наталія Бойко– радниця прем’єр-міністра України, засновниця та керівниця Центру взаємодії з владою у Київській школі економіки. Обіймала посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України з питань європейської інтеграції.

У грудні 2025 року уряд звільнив колишнього заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму з посади члена наглядової ради НАК "Нафтогаз України".

Скільки отримують члени наглядової ради "Нафтогазу"

Наглядова рада, згідно зі статутом "Нафтогазу", є колегіальним органом, що частково здійснює управління компанією, а також контролює та регулює діяльність правління (виконавчого органу компанії, який здійснює управління її поточною діяльністю).

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті "Нафтогазу", членами наглядової ради, крім Шурми та Бойко є 5 осіб:

Ентоні Маріно – колишній виконавчий директор, президент та СЕО компанії Vermilion Energy. Нині президент та CEO компанії Tenaz Energy;

– колишній виконавчий директор, президент та СЕО компанії Vermilion Energy. Нині президент та CEO компанії Tenaz Energy; Тор Мартін Анфіннсен – колишній старший віцепрезидент компанії Equinor (Statoil). Нині є старшим радником в компанії Boston Consulting Group. Також був головою ради директорів Danske Commodities, членом ради директорів асоціації Eurogas та членом ради директорів електростанції Dublin Bay Power;

– колишній старший віцепрезидент компанії Equinor (Statoil). Нині є старшим радником в компанії Boston Consulting Group. Також був головою ради директорів Danske Commodities, членом ради директорів асоціації Eurogas та членом ради директорів електростанції Dublin Bay Power; Річард Хуквей – обіймав посади фінансового та операційного директора компанії British Petroleum. Працював директором у раді директорів компанії EDF, є членом наглядових рад компаній Royal Vopak N.V., Parkland Corp та Агентства з атомної енергії Великобританії;

– обіймав посади фінансового та операційного директора компанії British Petroleum. Працював директором у раді директорів компанії EDF, є членом наглядових рад компаній Royal Vopak N.V., Parkland Corp та Агентства з атомної енергії Великобританії; Людо Ван дер Хейден – директор-засновник ініціативи INSEAD та співголова Міжнародної директорської програми та Програми сучасного врядування в банківській сфері;

– директор-засновник ініціативи INSEAD та співголова Міжнародної директорської програми та Програми сучасного врядування в банківській сфері; Костянтин Мар’євич – перший заступник держсекретаря Кабміну. 2014-2016 роки – обіймав керівні посади у Мінрегіоні, а також був заступником керуючого справами Управління справами Апарату Верховної Ради України. З 2016 по 2019 роки працював заступником керівника, керівником Служби віцепрем'єра України. З 2020 року працював на посаді держсекретаря Мінекономіки, а з червня 2021 року призначений першим заступником держсекретаря Кабінету міністрів України.

За 2023-2024 роки чотири члени наглядової ради "Нафтогазу" отримали по 8 млн грн винагороди кожен (без урахування податків). Ще троє не отримали жодної копійки.

Про "Нафтогаз"

Компанія "Нафтогаз" є однією з найважливіших для української енергетики, об’єднуючи у своїй структурі велику кількість різноманітних компаній, починаючи від найбільшої газовидобувної компанії країни — АТ "Укргазвидобування" — і завершуючи оператором магістральних нафтопроводів — АТ "Укртранснафта".

Раніше уряд оголосив конкурс на посади членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України".