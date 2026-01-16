Юлия Тимошенко пожаловалась, что ей заблокировали счета: теперь она не сможет заплатить залог

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, подозреваемая в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам, заявила, что ей заблокировали счета, из-за чего она не может оплатить залог по делу, которое считает политически мотивированным.

Как пишет Delo.ua, об этом Тимошенко сообщила в Facebook.

Она отметила, что планировала уплатить залог, который ему должен назначить суд по делу по подозрению в подкупе депутатов относительно голосований в Верховной Раде, но после блокирования счетов не сможет этого сделать.

"Что такое сюр? Это когда ты планируешь оплатить залог в откровенно заказном политическом деле из денег, полученных в качестве компенсации за политические преследования одного недалекого "диктатора". Но не можешь этого сделать. Потому что твои счета заблокированы еще до решения суда ", – подчеркнула Тимошенко.

Она подчеркнула, что давление не заставит его отказаться от политической деятельности или покинуть страну.

"Вы, наивные, вероятно, думаете, что такими примитивными шагами заставите меня убегать или прекратить борьбу. Вы очень сильно ошибаетесь", - резюмировала народный депутат.

Подозрение от НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководителя одной из фракций на попытке подкупа депутатов.

По данным следствия, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами по введению системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосования.

14 января НАБУ и САП объявили подозрение Юлии Тимошенко. В то же время, она отреагировала на обыски в ее офисе, назвав это "пиар-ходом" и "политическим заказом".

Уголовное прошлое Тимошенко

Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр и лидер партии "Батькивщина", как известно, уже была под следствием, причем неоднократно.

Первый раз ее отправили в СИЗО еще при президентстве Леонида Кучмы в 2001 году по обвинению в контрабанде газа. Но пробыла она там около 40 дней.

В 2011 году после прихода к власти Виктора Януковича ее обвинили в превышении полномочий при подписании соглашения с российским "Газпромом" в 2009 году.

В результате суд признал его виновным и лишил свободы на 7 лет. Тимошенко провела в тюрьме два с половиной года – с августа 2011 по февраль 2014-го. Ее освободили после того, как Янукович сбежал в Россию.