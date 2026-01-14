Юлии Тимошенко НАБУ сообщило о подозрении: как она реагирует

НАБУ и САП объявили подозрение главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. В то же время, она отреагировала на обыски в ее офисе, назвав это "пиар-ходом" и "политическим заказом".

Об этом пишет Delo.ua.

Подозрение от НАБУ

Прессслужба НАБУ информирует, что руководитель депутатской фракции парламента уведомлен о подозрении.

По данным следствия, после разоблачения НАБУ и САП в декабре 2025 года фактов получения неправомерной выгоды народными депутатами Украины за принятие решений по законопроектам в парламенте, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами по введению системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение.

"Речь шла не о разовых договоренностях, а о регулярном механизме сотрудничества, который предусматривал выплаты заранее и рассчитан на длительный период. Народным депутатам должны поступать указания относительно голосования, а в отдельных случаях — относительно содержания или неучастия в голосовании", - отмечают в НАБУ.

Тимошенко заявляет о политическом заказе

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отвергла все обвинения.

"Только что в партийном офисе "Батькивщины" завершились так называемые "неотложные следственные действия", которые продолжались всю ночь... Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников. В последний раз таким образом к нам врывались ". глава фракции "Родина".

Также Тимошенко загадала о "громких заявлениях в интернете без каких-либо доказательств" и назвала происходящие действия "политическим заказом против нее".

"Не нашли ничего, а потому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто решил начать зачистку конкурентов", - добавила она.

Уголовное прошлое Тимошенко

Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр и лидер партии "Батькивщина", как известно, уже была под следствием, причем неоднократно.

Первый раз ее отправили в СИЗО еще при президентстве Леонида Кучмы в 2001 году по обвинению в контрабанде газа. Но пробыла она там около 40 дней.

В 2011 году после прихода к власти Виктора Януковича ее обвинили в превышении полномочий при подписании соглашения с российским "Газпромом" в 2009 году.

В результате суд признал его виновным и лишил свободы на 7 лет. Тимошенко провела в тюрьме два с половиной года – с августа 2011 по февраль 2014-го. Ее освободили после того, как Янукович сбежал в Россию.

Ранее сообщалось, что НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из фракций на попытке подкупа депутатов за голосование в Верховной Раде.