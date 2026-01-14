Юлії Тимошенко НАБУ повідомило про підозру: як вона реагує

НАБУ і САП оголосили підозру очільниці фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Водночас вона відреагувала на обшуки в її офісі, назвавши це "піар-ходом" та "політичним замовленням".

Про це пише Delo.ua.

Підозра від НАБУ

Пресслужба НАБУ інформує, що керівниці депутатської фракції парламенту повідомлено про підозру.

За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

"Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період. Народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках — щодо утримання або неучасті в голосуванні", - зауважують в НАБУ.

Тимошенко заявляє про політичне замовлення

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко натомість відкинула всі звинувачення.

"Щойно у партійному офісі "Батьківщини" завершилися так звані "невідкладні слідчі дії", що тривали всю ніч... Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників. Востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності", – заявила глава фракції "Батьківщина".

Також Тимошенко загадала про "гучні заяви в інтернеті без будь-яких доказів" та назвала дії, які відбуваються, "політичним замовленням проти неї".

"Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення. Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося. І хтось вирішив почати зачистку конкурентів", – додала вона.

Кримінальне минуле Тимошенко

Юлія Тимошенко, колишній прем'єр-міністр та лідер партії "Батьківщина", як відомо, вже була під слідством, причому неодноразово.

Перший раз її відправили до СІЗО ще за президенства Леоніда Кучми у 2001 році за звинуваченням у контрабанді газу. Але пробула вона там лише близько 40 днів.

У 2011 році, після приходу до влади Віктора Януковича, її звинуватили у перевищенні повноважень під час підписання угоди з російським "Газпромом" у 2009 році.

У результаті суд визнав її винною і позбавив волі на 7 років. Тимошенко провела у в'язниці два з половиною роки – з серпня 2011 року по лютий 2014-го. Її визволили після того, як Янукович втік у Росію.

