ВАКС дозволив арештувати частину майна Юлії Тимошенко: про що йдеться

21 січня Вищий антикорсуд дозволив арештувати майно народної депутатки та лідерки фракції “Батьківщина” Юлії Тимошенко, вилучене під час обшуків, та майно, оформлене на її чоловіка, Олександра Тимошенко.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Суспільне"

Зазначається, що суд ухвалив такі рішення:

відмовив в арешті коштів, розміщених на банківських рахунках Юлії Тимошенко;

дозволив накласти арешт на майно Олександра Тимошенка — позашляховик Toyota Land Cruiser 200, авто ГАЗ-14, авто Audi A8, два гаражі у Дніпрі;

дозволив арештувати майно, вилучене під час обшуку 13 січня в офісі «Батьківщини»: 6 мобільних телефонів, системний блок, 46,3 тисяч доларів готівкою.

Адвокат Тимошенко Олександр Готін заявив, що сторона захисту з рішенням не згодна, тому буде його оскаржувати.

У п’ятницю, 16 січня, Вищий антикорупційний суд обрав лідерки фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень.

При цьому Тимошенко раніше заявляла, що їй заблокували рахунки, через що вона не може сплатити заставу у справі, яку вважає політично вмотивованою.

Підозра від НАБУ

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили керівника однієї із фракцій на спробі підкупу депутатів.

За даними слідства, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

14 січня НАБУ і САП оголосили підозру Юлії Тимошенко. Водночас вона відреагувала на обшуки в її офісі, назвавши це "піар-ходом" та "політичним замовленням".

Справу попередньо кваліфікували за статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачають позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Кримінальне минуле Тимошенко

Юлія Тимошенко, колишній прем'єр-міністр та лідер партії "Батьківщина", як відомо, вже була під слідством, причому неодноразово.

Перший раз її відправили до СІЗО ще за президенства Леоніда Кучми у 2001 році за звинуваченням у контрабанді газу. Але пробула вона там лише близько 40 днів.

У 2011 році, після приходу до влади Віктора Януковича, її звинуватили у перевищенні повноважень під час підписання угоди з російським "Газпромом" у 2009 році.

У результаті суд визнав її винною і позбавив волі на 7 років. Тимошенко провела у в'язниці два з половиною роки – з серпня 2011 року по лютий 2014-го. Її визволили після того, як Янукович втік у Росію.