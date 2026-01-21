Запланована подія 2

ВАКС разрешил арестовать часть имущества Юлии Тимошенко: о чем идет речь

21 января Высший антикорсуд разрешил арестовать имущество народной депутата и лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко, изъятое во время обысков, и имущество, оформленное на ее мужа, Александра Тимошенко.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Общественное"

Отмечается, что суд принял следующие решения:

  • отказал в аресте средств, размещенных на банковских счетах Юлии Тимошенко;
  • разрешил наложить арест на имущество Александра Тимошенко – внедорожник Toyota Land Cruiser 200, авто ГАЗ-14, авто Audi A8, два гаража в Днепре;
  • разрешил арестовать имущество, изъятое во время обыска 13 января в офисе «Батькивщины»: 6 мобильных телефонов, системный блок, 46,3 тысячи долларов наличными.

Адвокат Тимошенко Александр Готин заявил, что сторона защиты с решением не согласна, поэтому будет его обжаловать.

В пятницу, 16 января, Высший антикоррупционный суд избрал лидера фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога более 33 миллионов гривен.

При этом Тимошенко ранее заявляла, что ей заблокировали счета, из-за чего она не может оплатить залог по делу, которое считает политически мотивированным.

Подозрение от НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководителя одной из фракций на попытке подкупа депутатов.

По данным следствия, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами по введению системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосования.

14 января НАБУ и САП   объявили подозрение   Юлия Тимошенко. В то же время, она отреагировала на обыски в ее офисе, назвав это "пиар-ходом" и "политическим заказом".

Дело предварительно квалифицировали по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Уголовное прошлое Тимошенко

Юлия Тимошенко, бывший премьер-министр и лидер партии "Батькивщина", как известно, уже была под следствием, причем неоднократно.

Первый раз ее отправили в СИЗО еще при президентстве Леонида Кучмы в 2001 году по обвинению в контрабанде газа. Но пробыла она там около 40 дней.

В 2011 году после прихода к власти Виктора Януковича ее обвинили в превышении полномочий при подписании соглашения с российским "Газпромом" в 2009 году.

В результате суд признал ее виновной и лишил свободы на 7 лет. Тимошенко провела в тюрьме два с половиной года – с августа 2011 по февраль 2014-го. Ее освободили после того, как Янукович сбежал в Россию.

Автор:
Светлана Манько