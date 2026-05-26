Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,24

--0,02

EUR

51,53

+0,20

Готівковий курс:

USD

44,19

44,10

EUR

51,73

51,55

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Юлія Тимошенко постане перед судом у справі про хабарі депутатам

Юлія Тимошенко
Юлія Тимошенко. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Правоохоронці завершили слідство й передали до суду справу керівниці однієї з депутатських фракцій Верховної Ради, яку підозрюють у пропозиції хабарів народним депутатам.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в Національному антикорупційному бюро.

Правоохоронці не називають імені фігурантки, але з деталей справи випливає, що йдеться про лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

У чому підозрюють Тимошенко?

За даними слідства, у грудні 2025 року, попри викриття фактів отримання хабарів народними депутатами України, підозрювана почала домовлятися з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування.

Ішлося не про разові домовленості, а про "сталий механізм співпраці" з виплатами наперед, кажуть слідчі. Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування (за чи проти), утримання або ж неучасті.

Підозра від НАБУ

14 січня НАБУ і САП оголосили підозру Юлії Тимошенко. Водночас вона відреагувала на обшуки в її офісі, назвавши це "піар-ходом" та "політичним замовленням".

Справу попередньо кваліфікували за статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачають позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

 16 січня, Вищий антикорупційний суд обрав Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони гривень, яку за неї і внесли.

При цьому Тимошенко раніше заявляла, що їй заблокували рахунки, через що вона не може сплатити заставу у справі, яку вважає політично вмотивованою.

21 січня Вищий антикорупційний суд дозволив арештувати майно Тимошенко, вилучене під час обшуків, та майно, оформлене на її чоловіка.

Суд також скасував арешт на $6,3 тисяч, вилучені під час обшуку НАБУ. Гроші народній депутатці повернули.

Кримінальне минуле Тимошенко

Юлія Тимошенко, колишній прем'єр-міністр та лідер партії "Батьківщина", як відомо, вже була під слідством, причому неодноразово.

Перший раз її відправили до СІЗО ще за президенства Леоніда Кучми у 2001 році за звинуваченням у контрабанді газу. Але пробула вона там лише близько 40 днів.

У 2011 році, після приходу до влади Віктора Януковича, її звинуватили у перевищенні повноважень під час підписання угоди з російським "Газпромом" у 2009 році.

У результаті суд визнав її винною і позбавив волі на 7 років. Тимошенко провела у в'язниці два з половиною роки – з серпня 2011 року по лютий 2014-го. Її визволили після того, як Янукович втік у Росію.

Автор:
Світлана Манько