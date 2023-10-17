Орбан стал единственным лидером ЕС на саммите в Китае, куда приехал Путин

Единственным лидером ЕС, который примет участие в третьем саммите "Один пояс, один путь" 17-18 октября в Китае, стал венгерский одиозный премьер-министр Виктор Орбан, составивший компанию российскому диктатору Владимиру Путину и министру афганского движения "Талибан".

Об этом пишет Euractiv.

Издание отмечает, что до 2013 года, когда Китай был на подъеме, лидер Поднебесной Си Цзиньпин прогнозировал прибыль от экспансии китайских фирм по всему миру, но ряд серьезных потрясений действительно повлиял на охват и масштабы проекта "Один пояс, один путь".

Среди этих потрясений – торговая война с Соединенными Штатами, вторжение России в Украину и пандемия. Аналитики утверждают, что экономический спад как в Китае, так и во всем мире, а также рост цен на сырьевые товары поставили крест на этой инициативе.

Китай заявляет, что в форуме примут участие более 130 стран, в том числе из Латинской Америки и Африки, хотя, в отличие от предыдущих лет, многие из них посылают министров, а не глав государств.

Как сообщают российские так называемые пропагандистские СМИ, сегодня российский диктатор Владимир Путин прибыл в Пекин и примет участие в церемонии официальной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином и его супругой Пэн Лиюань.

Планируется, что в Пекине диктатор пробудет два дня – 17 и 18 октября.

У Путина также запланированы переговоры с президентом Вьетнама, премьер-министром Таиланда, президентом Монголии, премьер-министром Пакистана и президентом Лаосской Народно-Демократической республики.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюция, признающая лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина диктатором, а Россию - де-факто диктатурой. После того, как истечет президентский срок Путина, в марте следующего года, предлагается считать его нелегитимным президентом и остановить все контакты с ним.

Заметим, что, несмотря на дружеские отношения с РФ, Китай впервые поддержал резолюцию Генассамблеи ООН, в которой Российскую Федерацию назвали агрессором. Речь идет о резолюции о сотрудничестве Организации с Советом Европы.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон призвал лидера Китая Си Цзиньпина повлиять на Россию и помочь покончить с войной в Украине во время официальной встречи 6 апреля в Пекине.