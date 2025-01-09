У Придністров'ї газу вистачить лише на 24 дні: Україна готова допомогти Молдові пройти енергокризу

Так звана влада самопроголошеного Придністров'я визнала, що газу в регіоні вистачить трохи більше ніж на три тижні. Водночас зростає навантаження на електромережі.

Про це пише NewsMaker за результатами засідання так званої "Ради безпеки" самопроголошеної ПМР.

Газу вистачить лише на 24 дні

Видання нагадує, що раніше повідомлялося, що газу вистачить до 10 січня на півночі регіону та до 20 січня – на півдні.

Зміни розрахунків пояснили тим, що спочатку орієнтувалися на показники, отримані в період енергетичної кризи 2009 року.

"У 2009 році за умов енергокризи придністровці активно обігрівали будинки за допомогою газових конфорок кухонних плит. Наразі більшість використовує електроприлади для обігріву. Природний результат — колосальне зростання навантаження на електромережі", — заявив так званий міністр енергетики невизнаної республіки Сергій Оболонік.

Через збільшення навантаження на електромережі в самопроголошеному Придністров'ї відбуваються віялові відключення електрики тривалістю до восьми годин на добу.

Також на засіданні місцевого "радбезу" зазначили, що циркуляція у системах газового та теплового постачання зберігається, що дасть змогу швидко відновити постачання у разі зміни обставин.

Україна допоможе Молдові пройти енергокризу

У середу, 8 січня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Молдови Маєю Санду.

"Звичайно, що найголовніше – це допомогти Молдові пройти складний період енергетичних викликів, не дати Москві розпалити соціальну напругу. Вся теперішня енергетична ситуація в Молдові, і зокрема на лівому березі Дністра, – це намагання Росії зманіпулювати енергоресурсами проти влади в Молдові", - сказав у вечірньому відеозверненні Зеленський.

За словами президента, Україна готова допомогти Молдові пройти енергокризу, зокрема вугіллям.

"Дуже важливо зберегти стабільність і дати всім людям у Молдові умови, щоб жити спокійно та працювати на свою країну, на подолання бідності та на спільний наш рух у ЄС", - підкреслив президент.

Ситуація в Придністров'ї

Так званий лідер Придністров'я Вадим Красносільський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

З 1 січня ПАТ "Газпром" припинило постачання газу в Придністров'я. "Газпром" обґрунтував своє рішення невиконанням договірних зобов'язань компанією "Молдовагаз", а також тим, що не погашено історичний борг у розмірі $709 млн.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан звинуватив "Газпром" у невиконанні договірних зобов'язань із постачання газу. Він нагадав, що за договором, підписаним 29 жовтня 2021 року строком на п'ять років, Молдова не має заборгованостей. Водночас республіка не споживає російського газу з кінця 2022 року. Весь обсяг газу (5,7 млн куб. м на добу), який надходив від "Газпрому", прямував у Придністров'я. Регіон не платив за газ багато років, борг перевищує $10 млрд.

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих, а 3 січня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла.

При цьому самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського "Газпрому".

У ЄС розуміють обстановку в самопроголошеному Придністров'ї у зв'язку з припиненням РФ газопостачання та обговорюватимуть вирішення цієї проблеми з владою Молдови.