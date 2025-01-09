В Приднестровье газа хватит всего на 24 дня: Украина готова помочь Молдове пройти энергокризис

Так называемые власти самопровозглашенного Приднестровья признали, что газа в регионе хватит на три недели. В то же время растет нагрузка на электросети.

Об этом пишет NewsMaker по результатам заседания так называемого "Совета безопасности" самопровозглашенной ПМР.

Газа хватит всего на 24 дня

Издание напоминает, что ранее сообщалось, что газа хватит до 10 января на севере региона и до 20 января – на юге.

Изменения расчетов объяснили тем, что первоначально ориентировались на показатели, полученные в период энергетического кризиса 2009 года.

"В 2009 году в условиях энергокризиса приднестровцы активно обогревали дома с помощью газовых конфорок кухонных плит. В настоящее время большинство используют электроприборы для обогрева. Естественный результат — колоссальный рост нагрузки на электросети", — заявил так называемый министр энергетики непризнанной республики Сергей Оболоник.

Из-за увеличения нагрузки на сети в самопровозглашённом Приднестровье происходят веерные отключения электричества продолжительностью до восьми часов в сутки.

Также на заседании местного "Совбеза" отметили, что циркуляция в системах газовой и тепловой поставки сохраняется, что позволит быстро возобновить поставки в случае изменения обстоятельств.

Украина поможет Молдове пройти энергокризис

В среду, 8 января, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Молдовы Маей Санду.

"Конечно, самое главное — это помочь Молдове пройти сложный период энергетических вызовов, не дать Москве разжечь социальное напряжение. Вся нынешняя энергетическая ситуация в Молдове, и в частности на левом берегу Днестра, — это попытка России манипулировать энергоресурсами против власти в Молдове", — сказал в вечернем видеообращении Зеленский.

По словам президента, Украина готова помочь Молдове пройти энергокризис, в том числе углем.

"Очень важно сохранить стабильность и дать всем людям в Молдове условия, чтобы жить спокойно и работать на свою страну, на преодолении бедности и совместное наше движение в ЕС", — подчеркнул президент.

Ситуация в Приднестровье

Так называемый лидер Приднестровья Вадим Красносельский 9 декабря 2024 года подписал указ о введении чрезвычайного экономического положения из-за угрозы прекращения поставок в регион российского газа через Украину.

Утром 1 января 2025 года Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.

С 1 января ПАО "Газпром" прекратило поставки газа в Приднестровье. "Газпром" обосновал свое решение невыполнением договорных обязательств компанией "Молдовагаз", а также тем, что не погашен исторический долг в размере $709 млн.

Со своей стороны, премьер-министр Молдовы Дорин Речан обвинил "Газпром" в невыполнении договорных обязательств по поставкам газа. Он напомнил, что по договору, подписанному 29 октября 2021 года сроком на пять лет, у Молдовы нет задолженностей. В то же время республика не потребляет российский газ с конца 2022 года. Весь объем газа (5,7 млн куб. м в сутки), поступавший от "Газпрома", направлялся в Приднестровье. Регион не платил за газ многие годы, долг превышает $10 млрд.

С 1 января в так называемом Приднестровье прекратили снабжение тепла и горячей водой для бытовых потребителей и предприятий. Это произошло из-за прекращения поставок российского газа.

2 января стало известно, что там остановили работу всех промышленных предприятий, за исключением продовольственных, а 3 января в регионе ввели веерные отключения света.

При этом самопровозглашенное Приднестровье отвергло предложение Кишинева по закупке газа в Европе. Там надеются на возобновление поставок со стороны российского "Газпрома".

В ЕС понимают обстановку в самопровозглашённом Приднестровье в связи с прекращением РФ газоснабжения и будут обсуждать решение этой проблемы с властями Молдовы.